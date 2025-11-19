€ 5.0889
DCNews Stiri Stradă scoasă din noroi de Negoiță, închisă de prefectul de la USR: țeava de gaz e de-a lungul sau de-a latul?
Data actualizării: 14:36 19 Noi 2025 | Data publicării: 13:48 19 Noi 2025

EXCLUSIV Stradă scoasă din noroi de Negoiță, închisă de prefectul de la USR: țeava de gaz e de-a lungul sau de-a latul?
Autor: Roxana Neagu

Robert Negoiță, despre țeava de gaz și strada închisă/ Video DCNews Robert Negoiță, despre țeava de gaz și strada închisă/ Video DCNews
 

O stradă din Sectorul 3, unde, până acum, băltea noroiul și treceau mașini de mare tonaj - peste țeava de gaz - a fost modernizată de Primărie. Odată finalizată, Prefectura o închide, pe motiv că există riscul ca o țeavă de gaz să o străbată.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, anunță închiderea unei străzi pe care a modernizat-o recent. Ce era aici în trecut? Fiind o zonă industrială, mașini de mare tonaj treceau peste plăci de beton. Sub acele plăci, exista țeava de gaz, despre care nici distribuitorul nu știe în ce formulă se află: de-a lungul străzii sau traversând-o.

Dacă o traversează, e bine. Dacă e de-a lungul străzii, nu e bine. 

Există riscul ca, pe o porțiune de drum, țeava să meargă de-a lungul străzii de aproximativ 200 de metri. Strada exista, se circula pe ea, dar în condiții improprii unei capitale europene. Robert Negoiță a modernizat-o, prin fonduri de la Primărie, ceea ce a generat un scandal de amploare. Prefectul - de la USR- a intervenit și a dispus ca strada să fie închisă, conform edilului. În spațiul public, discuția se pune altfel, susținându-se că de fapt Sectorul 3 a construit drumul peste magistrala de gaze, dar nu a prezentat autorizații de construire. Însă drumul exista, strada dând chiar într-un sens giratoriu, conform informațiilor publice. 

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a explicat subiectul, în direct, la DCNews. 

Ori țeava, ori strada

”Suntem într-o democrație în care cei care nu fac lucruri profită de ocazie să-i critice pe cei care le fac. Este adevărat că numai cine nu muncește, nu greșește. Pe speța pe care discutăm, una complexă, pentru că vorbim despre peste zece străzi, dar mai ales strada pentru care avem dispoziție de la Prefectură să o închidem, din nefericire, relația cu Primăria Capitalei este inexistentă. Acolo trebuie neapărat făcută expropriere pentru traseul țevilor: ori țeava, ori strada. E firesc ca Opoziția să atace, dar nici nu oferă soluții.

Ce muți: țeava sau strada? 

 Ok, ce a făcut Negoiță e greșit, dar ce propuneți? Închidem strada. Și mai departe ce facem? Care e soluția? 

Soluția e ca Primăria Generală să reglementeze urbanistic Bucureștiul. Noi, chiar dacă vrem să expropriem, nu avem documentație de urbanism. Planul Urbanistic General e din secolul trecut. Localitățile din jurul Bucureștiului au plan urbanistic, Bucureștiul nu are. Pe normativ, într-adevăr, țevile nu pot fi sub stradă. Și ce trebuie să muți? Strada sau țevile? Înainte de a răspunde, trebuie să ai unde. Noi nu doar că nu am avut dialog cu Primăria Generală, ci am fost blocați oriunde au putut să ne blocheze, cu excepția pasajelor de pe Pallady, unde nu ne-au blocat” a spus Robert Negoiță în interviul DCNews. 

Pe unde tragi țeava de gaz, dacă nu pe sub șosea? 

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, pe unde ar trebui să fie țeava de gaz: ”Pe unde tragi țevile de gaz? Înțeleg că nu pe sub clădiri, dar nu e normal să le tragi pe stradă. Aveți un cartier în partea stângă, unul în dreapta. Țeava trebuie să meargă spre ambele cartiere și atunci, pe unde tragi țeava de gaz, dacă nu pe sub șosea?”. 

Robert Negoiță: ”Părerea mea e că am ajutat”

”N-ai pe unde, aveți 100% dreptate. Suntem plini de țevi de gaze în București. Norma spune că nu ai voie să ai țeava de-a lungul străzii. Dar, repet, să mutăm țeava sau strada. Până acum, Primăria Generală a blocat tot. Acolo strada era” a afirmat Robert Negoiță, punctând că zona respectivă e industrială: ”N-a zis nimic Transgaz când circulau utilajele grele pe traversele de beton. Acum, părerea mea e că am ajutat, în sensul în care sunt protejate mai bine acum decât atunci. În orice caz, era normal să oprim mizeria de acolo. Cei care intrau în zonă, veneau cu noroi pe roți până la Piața Unirii”. 

Țeava poate fi sau nu poate fi de-a lungul străzii. Dar există riscul să fie

Problema este că normativul spune că țeava de gaz poate traversa strada, dar nu poate fi de-a lungul ei, așa cum s-ar întâmpla pe strada asfaltată de Primăria Sectorului 3, pe o porțiune de 100- 200 de metri. Totuși, punctează Robert Negoiță, nici măcar distribuitorul de gaz nu știe exact cum și unde este poziționată țeava de gaz. ”Țeava poate fi sub stradă sau nu, nici dânșii nu știu exact, dar există riscul să fie sub stradă” a spus Robert Negoiță. Astăzi se va închide strada, a spus el, iar tot astăzi termină de asfaltat o altă stradă care să preia traficul de pe strada pe care o va închide. Această a doua stradă era cu lucrări, pentru că Primăria bagă canalizare. 

Ceea ce a făcut Primăria Sectorului 3 a fost să modernizeze o stradă care exista de 7-8 ani. A existat comunicare cu Transgaz înainte. Li s-a spus să limiteze tonajul. Au făcut-o. Cei care ar fi intervenit însă pentru închiderea străzii sunt cei din prefectură. Vor mai putea intra pe strada închisă riveranii și mașina de gunoi. Între timp, întrebarea este care este soluția Prefecturii? Ce urmează după ce strada se va închide? 

Urmăriți DCNews și pe Google News

strada
sectorul 3
teava de gaz
strada inchisa
robert negoita
prefect bucuresti
