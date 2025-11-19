Pasajul Unirii. Ce se întâmplă cu proiectul care ar putea schimba fața Bucureștiului. Explicația lui Robert Negoiță / video

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus că proiectul care prevedea crearea unui pasaj de la Piața Unirii până la Piața Alba Iulia și crearea unei zone pietonale în toată zona aceea a fost blocat de fostul primar general, Nicușor Dan, care i-a transmis direct că nu este de acord și îl consideră inoportun.

Potrivit acestuia, Nicușor Dan nu i-a oferit nicio justificare reală, deși proiectul era finanțat de Sectorul 3, nu de Primăria Generală a Capitalei.

„Aveați un proiect emblematic care putea să schimbe fața Bucureștiului - pasajul de la Piața Unirii până la Piața Alba Iulia și crearea unei zone pietonale în toată zona asta, care face diferența în Sectorul 3. S-a mai întâmplat ceva cu el?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Până acum nu, pentru că fostul primar general, actualul președinte, mi-a spus explicit că nu e de acord și consideră că proiectul este inoportun, în situația în care noi mutăm toată circulația în subteran, toate parcările, și devine un bulevard exclusiv pietonal, verde, cu pădure și totul dus în subteran – poluare, trafic”, a spus Robert Negoiță.

„Era turistic, deoarece sunt și restaurantele alea pe malul Dâmboviței, operate de privați, vizavi de zonele de cultură - Biblioteca Națională și ce mai e în zonă. Deci cum justifică, mai ales că banii nu erau de la Primăria Generală? Vă descurcați singur cu banii”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu justifică în niciun fel”, a spus Robert Negoiță.

„De multe ori mi-a spus că este de acord și nu a fost, de fapt"

Robert Negoiță a mai dat exemplul Șoselei Dudești, unde a primit verbal acordul pentru lărgire, dar Primăria Generală nu a făcut niciun demers oficial. Acesta a povestit că atunci când Sectorul 3 a început lucrările, Poliția Locală a Municipiului București le-a blocat intervenția.

„V-a spus doar: „Nu vreau” și cu asta basta?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da... Lăsați că măcar a fost corect și mi-a spus că nu consideră oportun. Sunt foarte multe teme în care mi-a spus că este de acord și nu a fost, de fapt.

De exemplu, Șoseaua Dudești, care trebuie lărgită. Mi-a zis: „Da, sunt de acord, o dau către Primăria Sectorului 3 ca s-o lărgiți”, dar nu a făcut niciun demers în acest sens, nici măcar să o pună pe ordinea de zi ca să o voteze Consiliul.

Mai mult decât atât, conform discuției, m-am apucat de lărgire și a trimis Poliția Locală a Municipiului București, care ne-a blocat. A rămas nelărgită și se circulă ca acum 100 de ani pe Șoseaua Dudești”, a spus Robert Negoiță la DC News.

