Candidat independent la Primăria Capitalei, interzis de BEM. Lista completă

Biroul Electoral Municipal a respins marţi candidatura independentă a lui Dan Cristian Popescu la Primăria Capitalei şi a admis-o pe cea a lui Constantin-Titian Filip, scrie Agerpres.

Luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor la PMB.

Au fost depuse în total 21 de dosare, fiind admise 18 candidaturi şi respinse 3.

Marţi, Biroul Electoral a analizat candidaturile depuse de Dan Cristian Popescu şi de Constantin-Titian Filip.

BEM a respins înscrierea în cursa electorală a lui Dan Cristian Popescu având în vedere că acesta a depus o propunere de candidatură independentă pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, deşi deţine calitatea de membru al Partidului Social Democrat, având totodată funcţia de consilier general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti din partea PSD.

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 - Municipiul Bucureşti apreciază că întrunirea în cadrul aceleiaşi persoane, simultan, atât a calităţii de consilier general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti din partea Partidului Social Democrat, cât şi a calităţii de candidat independent nu este posibilă în cadrul aceluiaşi proces electoral. În acest sens, funcţia deţinută în prezent de domnul Popescu Dan Cristian contrazice însăşi ideea de candidatură independentă (...), se arată în motivarea BEM.

Lista completă a candidaților admiși pentru Primăria Capitalei

Totodată, Biroul Electoral a admis marţi candidatura independentă a lui Constantin-Titian Filip pentru funcţia de primar general.

Astfel, vor intra în cursa electorală la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 18 candidaţi:

* Cătălin Drulă (USR)

* Ciprian Ciucu (PNL)

* Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală Dreptate pentru Bucureşti)

* George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

* Daniel Băluţă (PSD)

* Virgil Alexandru Zidaru (independent)

* Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

* Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

* Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

* Vlad Gheorghe (independent)

* Eugen Orlando Teodorovici (independent)

* Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

* Gheorghe Neţoiu (independent)

* Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

* Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

* Angela Negrotă (independent)

* Dănuţ Angelo Trifu (independent)

* Constantin-Titian Filip (independent)

Hotărârile BEM pot fi contestate de cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.