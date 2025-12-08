€ 5.0919
Data actualizării: 04:04 08 Dec 2025 | Data publicării: 04:00 08 Dec 2025

Se clatină coaliția de guvernare după votul din București: Adio, USR?
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan alaturi de catalin drula Nicușor Dan - Cătălin Drulă/ foto Facebook
 

Eșecul lui Cătălin Drulă de la București ar putea fi decisiv pentru continuarea coaliției de guvernare.

”O să facem evaluări” a răspuns Sorin Grindeanu, după miezul nopții, întrebat, în conferință de presă, la PSD, dacă își dorește să continue coaliția de guvernare în formula de patru, după scorul din București, unde candidatul USR se află undeva la 13,9%. 

”Suntem sub impresia acestui scor de pe București, un scor politic al candidatului PSD aflat undeva peste 20%. Este un scor care nu ne satisface, în mod evident, dar noi n-am avut Bucureștiul, PSD nu a condus Bucureștiul. Din 14 locuri, unde au fost alegerile, noi am condus în șapte, cu tot cu CJ Buzău. Acum suntem în 12 din 14. E adevărat, nu poți compara o comună cu Bucureștiul, sunt incomparabile ca mărime, pondere, dar spune ceva. Cei care au avut Bucureștiul au fost cei de la USR.

”Nu avem cum să nu ținem cont de semnale”

Eu spun că nu suntem singurii care, în acest moment, trebuie să facem analiza organizației București. Cred că și alții, dar da, nu avem cum să nu ținem cont de semnale. Evident, trebuie să ținem cont de semnale. E cam clar că lucrurile sunt un pic separate, în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care le doresc cei de la USR” a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD. 

alegeri locale bucuresti 2025
rezultat vot bucuresti 2025
ciprian ciucu
primar
sorin grindeanu
coalitie guvernare
