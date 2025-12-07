Cine ar putea fi primar de sector în locul lui Băluţă/Ciucu dacă unul dintre ei devine primar general al Capitalei

Doi primari de sector în funcţie candidează, cu şanse reale, pentru Primăria Generală a Capitalei. În eventualitatea în care unul dintre ei va câştiga fotoliul de primar general, potrivit legii, până la organizarea de noi alegeri, funcţia de primar interimar va fi ocupată de către unul dintre viceprimari (sectoarele au câte doi viceprimari).

Viceprimari Sectorul 4:

Andrei-George Trocan - PSD

Ștefania-Miruna Lişcu - PNL

Viceprimari Sectorul 6:

Paul Moldovan - PNL

Ion Tănăsuică – PSD

Cei doi edili: Daniel Băluţă – Sectorul 4 şi Ciprian Ciucu – Sectorul 6 şi-au exprimat deja, în apariţii publice, pe cine preferă pentru a le urma, până la organizarea de alegeri, în funcţia de primar interimar.

Daniel Băluţă a declarat pentru Fanatik faptul că îl preferă pe Andrei Trocan. „Tot ce facem, facem pentru oameni, iar lucrul ăsta s-a văzut. De aceea cred că propunerea pe care o voi avea pentru locuitorii sectorului 4 este una extrem de bună (...)Andrei Trocan este un profesionist. Este conducătorul acestei echipe care a reuşit să aducă în România 5 miliarde de euro. Sunt foarte mândru de el şi sunt convins că imediat ce oamenii îl vor cunoaşte mai bine şi din punct de vedere public vor vedea că are toate calităţile necesare să continue ce am început, iar din poziţia de primar general cu certitudine că putem face şi mai mult pentru locuitorii Sectorului 4”.

La rândul său, Ciprian Ciucu şi-a declarat susţinerea pentru Paul Moldovan. „Eu pot să zic că am deja un viceprimar care mă poate înlocui cu mare succes. Este vorba despre Paul Moldovan, viceprimarul Sectorului 6, un tip absolut ok, foarte competent, un om integru”, a declarat recent Ciprian Ciucu.

Cine este Andrei Trocan, cel care ar putea ajunge primar interimar la Sectorul 4

Andrei Trocan (PSD) lucrează în Primăria Sectorului 4 din anul 2014. Acesta a mai fost viceprimar al Sectorului 4 în perioada 2019 - 2020, iar din 2022 a ocupat funcția de city manager.

Cine este Paul Moldovan, cel care ar putea ajunge primar interimar la Sectorul 6

Paul Moldovan (PNL): Este viceprimar la Primăria Sectorului 6 din 12 decembrie 2024. A fost Administrator public (city manager) la Primăria Sectorului în perioada octombrie 2020 - octombrie 2024. A fost Director de Cabinet Presedinte la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în perioada 31 decembrie 2019 - 28 octombrie 2020.





