Harta alegerilor din Capitală. Cum au votat bucureștenii, pe cartiere, pe Ciucu, Alexandrescu și Băluță
Data publicării: 15:31 08 Dec 2025

Harta alegerilor din Capitală. Cum au votat bucureștenii, pe cartiere, pe Ciucu, Alexandrescu și Băluță
Autor: Ioan-Radu Gava

vedere aeriana bucuresti cu parlamentul si catedrala mantuirii neamului Foto: Freepik
 

Alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei au avut loc duminică, 7 decembrie 2025.

A apărut și o hartă a distribuției voturilor pentru candidații de pe podium de la alegerile locale parțiale din București. Cu albastru sunt marcate secțiile câștigate de Ciprian Ciucu, cu galben sunt marcate secțiile câștigate de Anca Alexandrescu, iar cu roșu sunt marcate secțiile câștigate de Daniel Băluță.

De asemenea, intensitatea nuanței este cu atât mai mare cu cât procentul candidatului este mai ridicat.

CITEȘTE ȘI                -               Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu

După cum se poate observa, Ciprian Ciucu a câștigat în majoritatea cartierelor Capitalei, mai puțin în fieful PSD din Sectorul 4, acolo unde Daniel Băluță este primar. 

Anca Alexandrescu a reușit să obțină rezultate bune în cartierele mărginașe din București, atât în Sectorul 5, cât și în sectoarele 1, 2 și 3. Candidata independentă susținută de AUR a câștigat la secțiile din Ferentari, Rahova, Industriilor, Andronache, Chitila, Giulești și Străulești.

Noul primar al Capitalei a obținut victorii clare, la procente mari, la secțiile de vot din sectorul pe care l-a administrat, dar și în cartierele Crângași și Bucureștii Noi. 

CITEȘTE ȘI              -              Vlad Gheorghe, după alegerile pentru Primăria Capitalei: E nevoie de o alianță de dreapta care să lupte cu acest monstru

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri bucuresti
alegeri capitala
harta alegeri
ciprian ciucu
anca alexandrescu
Daniel Băluță
