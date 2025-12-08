Harta alegerilor din Capitală. Cum au votat bucureștenii, pe cartiere, pe Ciucu, Alexandrescu și Băluță

A apărut și o hartă a distribuției voturilor pentru candidații de pe podium de la alegerile locale parțiale din București. Cu albastru sunt marcate secțiile câștigate de Ciprian Ciucu, cu galben sunt marcate secțiile câștigate de Anca Alexandrescu, iar cu roșu sunt marcate secțiile câștigate de Daniel Băluță.

De asemenea, intensitatea nuanței este cu atât mai mare cu cât procentul candidatului este mai ridicat.

CITEȘTE ȘI - Nicușor Dan a reacționat după alegerile locale parțiale. Ce i-a transmis lui Ciprian Ciucu

După cum se poate observa, Ciprian Ciucu a câștigat în majoritatea cartierelor Capitalei, mai puțin în fieful PSD din Sectorul 4, acolo unde Daniel Băluță este primar.

Anca Alexandrescu a reușit să obțină rezultate bune în cartierele mărginașe din București, atât în Sectorul 5, cât și în sectoarele 1, 2 și 3. Candidata independentă susținută de AUR a câștigat la secțiile din Ferentari, Rahova, Industriilor, Andronache, Chitila, Giulești și Străulești.

Noul primar al Capitalei a obținut victorii clare, la procente mari, la secțiile de vot din sectorul pe care l-a administrat, dar și în cartierele Crângași și Bucureștii Noi.

CITEȘTE ȘI - Vlad Gheorghe, după alegerile pentru Primăria Capitalei: E nevoie de o alianță de dreapta care să lupte cu acest monstru