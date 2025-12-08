€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc: Pentru mine, Constituția este busola după care îmi ghidez activitatea publică
Data actualizării: 16:30 08 Dec 2025 | Data publicării: 16:27 08 Dec 2025

Robert Cazanciuc: Pentru mine, Constituția este busola după care îmi ghidez activitatea publică
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc2
 

Astăzi, de Ziua Constituției României, îmi reamintesc motivul pentru care am ales să slujesc și în a treia putere în stat, Parlamentul: cred cu tărie în puterea valorilor democratice și în garanțiile pe care Constituția le oferă tuturor românilor.

"Pentru mine, #Constituția nu este doar un text juridic — este busola după care îmi ghidez activitatea publică și felul în care înțeleg să îmi respect concetățenii. În fiecare zi încerc să fiu demn de încrederea celor care m-au ales și să apăr principiile statului de drept, transparența și echilibrul fără de care societatea noastră nu poate avansa", a ținut să precizeze senatorul PSD Robert Cazanciuc.

"Legea fundamentală este un angajament permanent față de valorile care ne unesc ca națiune: respectul pentru statul de drept, echilibrul puterilor în stat și protejarea demnității umane.

În fiecare zi, ca senator, îmi asum responsabilitatea de a apăra aceste principii și de a contribui la consolidarea unui parlament care lucrează în slujba cetățenilor și cu respect pentru litera și spiritul Constituției.

În toți anii mei de activitate publică, în toate cele trei puteri ale statului, m-am ghidat după credința că democrația trăiește prin oamenii care o apără zi de zi, prin gesturile lor, prin curajul de a spune adevărul și prin dorința de a construi o societate mai bună

Cred într-o Românie în care legea fundamentală nu rămâne doar un simbol, ci devine un instrument real de protecție, echitate și dialog", a mai adăugar senatorul PSD.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Zelenski, întâlnire cu Macron, Starmer și Merz la Londra. Discuții despre planul de pace
Publicat acum 22 minute
MAE confirmă decesul unui român surprins de valul oceanic în Tenerife. Ce se știe despre cel de-al doilea rănit
Publicat acum 32 minute
Robert Cazanciuc: Pentru mine, Constituția este busola după care îmi ghidez activitatea publică
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cel mai urmărit post de știri în ziua alegerilor din 7 decembrie 2025
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Brioșele care cuceresc TikTok-ul: rețeta virală de Crăciun care îți transformă masa de sărbători
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 16 ore si 4 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 19 ore si 9 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 5 ore si 18 minute
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat acum 21 ore si 1 minut
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close