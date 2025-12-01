Paradă de 1 Decembrie în Alba Iulia. Ilie Bolojan, primit cu huiduieli. Imnul României, acoperit de înjurături

Se dă cu confetti tricolor în Alba Iulia spre bucuria - mai ales - a copiilor. Defilarea a început la ora 14:00, iar premierul României, Ilie Bolojan, a fost prezent, la timp, pentru deschiderea paradei.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent și-n București, la Arcul de Triumf, de la ora 10:00, la Parada de 1 Decembrie, care s-a încheiat la ora 12:00. Acum, de la ora 14:00, prim-ministrul se află în Alba Iulia, încă de la debutul paradei.

În ciuda efortului său de a fi prezent la ambele Parade, din București și din Alba Iulia, premierul nu a fost primit cu aplauze, cât cu huiduieli, care au continuat și pe intonarea imnului țării, alături de fluierături și înjurături.

Ilie Bolojan este cel mai înalt oficial al țării prezent în Alba Iulia, singura figură politică centrală de la Parada de 1 Decembrie.

De fapt, scandalul a început încă din această dimineață în Alba Iulia, unde liderii AUR, precum și Călin Georgescu și Diana Șoșoacă au propriile evenimente de 1 Decembrie.

