DCNews Politica Paradă de 1 Decembrie în Alba Iulia. Ilie Bolojan, primit cu huiduieli. Imnul României, acoperit de înjurături
Data actualizării: 14:23 01 Dec 2025 | Data publicării: 14:14 01 Dec 2025

Paradă de 1 Decembrie în Alba Iulia. Ilie Bolojan, primit cu huiduieli. Imnul României, acoperit de înjurături
Autor: Roxana Neagu

parada alba iulia captură video. Paradă Alba Iulia, 1 Decembrie
 

Ilie Bolojan, premierul României, a ajuns la timp, în Alba Iulia, pentru a participa la defilarea de 1 Decembrie.

Se dă cu confetti tricolor în Alba Iulia spre bucuria - mai ales - a copiilor. Defilarea a început la ora 14:00, iar premierul României, Ilie Bolojan, a fost prezent, la timp, pentru deschiderea paradei. 

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent și-n București, la Arcul de Triumf, de la ora 10:00, la Parada de 1 Decembrie, care s-a încheiat la ora 12:00. Acum, de la ora 14:00, prim-ministrul se află în Alba Iulia, încă de la debutul paradei. 

În ciuda efortului său de a fi prezent la ambele Parade, din București și din Alba Iulia, premierul nu a fost primit cu aplauze, cât cu huiduieli, care au continuat și pe intonarea imnului țării, alături de fluierături și înjurături. 

Ilie Bolojan este cel mai înalt oficial al țării prezent în Alba Iulia, singura figură politică centrală de la Parada de 1 Decembrie. 

Citește și: Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie

De fapt, scandalul a început încă din această dimineață în Alba Iulia, unde liderii AUR, precum și Călin Georgescu și Diana Șoșoacă au propriile evenimente de 1 Decembrie. 

Citește și: Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!". Mesaj pentru „dușmanii" fostului candidat la prezidențiale 

ilie bolojan
parada
alba iulia
1 decembrie
