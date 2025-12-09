Mărturie necunoscută din viața unui fost ministru: ”M-au lichidat repede acolo. Nu am făcut față”

Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educației, fost președinte al Comisiei Naționale UNESCO, senator, ambasador, multiplu Doctor Honoris Causa, a vorbit la podcastul ”Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”, despre mai multe lucruri interesante, printre care și un episod întâmplat înainte de 1989.

De ce s-a ferit Liviu Maior de interviuri, dialoguri

”De ce v-ați ferit de dialoguri, de interviuri? Și când erați ministru, cum spuneați, și după aceea?”, a întrebat Ionuț Vulpescu.

”Nu țineam să împărtășesc întotdeauna ceea ce gândesc despre unul sau despre altul, dar am fost mai retras pentru că am făcut tot felul de... Mă implicasem în tot felul de treburi. Înainte de 1989 făceam studii la școala județeană de partid. Acolo m-au lichidat repede. Nu am făcut față. Dar, mă rog, clubul mânca mult timp.

Pe de altă parte, catedra era o competiție continuă. Asta era un lucru extraordinar. Adică, era jenant să intri în Catedra de Istoria României la Universitatea din Cluj și să nu publici, să nu poți să ai o garantare proprie a calităților sau... urmăream foarte atent reacțiile la ceea ce scriam și aveam relații foarte bune cu studenții.”, a spus Liviu Maior.

