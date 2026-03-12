€ 5.0938
Data actualizării: 19:15 12 Mar 2026 | Data publicării: 19:13 12 Mar 2026

Care este politicianul preferat al Dacianei Sârbu? Răspunsul ei
Autor: Ioana Dinu

Care este politicianul preferat al Dacianei Sârbu? Iată răspunsul!

Daciana Sârbu a fost întrebată dacă îi place vreun politician la ora actuală.


„Nu aș spune neapărat... Mi-a plăcut Obama, foarte mult. Îmi place Michelle Obama și mi-a părut rău că nu a candidat”, a zis Daciana Sârbu. 

Întrebată dacă are totuși un politician cu care rezonează din România, ea a zis:

„Nu știu… n-am cum, pentru că sunt foarte subiectivă. Și nu prin prisma a ceea ce am făcut eu, ci prin prisma a ceea ce se întâmplă în fiecare zi în viața mea de antreprenor. N-am cum să iubesc politica sau vreun politician, pentru că nu-mi place ce mi se întâmplă. Mă refer la toate măsurile luate în ultima vreme. Și, sigur, nu știu… de exemplu, mi-ar plăcea să avem un primar bun, pentru că acolo e ceva ce resimt direct și resimțim cu toții”.

Daciana Sârbu a zis că nu putea să-l nominalizeze pe Victor Ponta drept politicianul preferat pentru că „ar fi fost subiectivă”.

„Trebuie să luăm decizii în fiecare zi, să ne adaptăm la legislații, la impozite, la schimbări, la autorizații, la controale… Viața e… distractivă câteodată. Atât de „distractivă” încât n-ai timp nici să te uiți la încasări, la profit. Acum că avem impozitul atât de mare pe profit… până la urmă nu avem timp să privim lucrurile în ansamblu. Cred că nici contextul nu ar permite să întrunească atât de multe lucruri încât oamenii să spună: „Da, uite… X este un politician bun”. Mi se pare că și oamenii sunt foarte dezbinați. Și se schimbă totul cu o rapiditate atât de mare încât nici n-ai putea să spui: „Uite, el e bun, uite ce a făcut”. Pentru că vin alții, se întâmplă ceva catastrofal, se iau decizii, la nivel internațional nu știi ce se mai întâmplă. Și, cumva, capacitatea noastră de adaptare devine esențială. Ajungi să spui că cel mai mare atu este să te adaptezi rapid la situații, cel puțin în business”, a zis Daciana Sârbu la podcastul lui Cătălin Măruță.

daciana sarbu
victor ponta
catalin maruta
politician
barack obama
