Urmărește dezbaterea live

 
Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan
Data publicării: 14:34 12 Mar 2026

Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu volodimir zelenski si Nicusor Dan la Palatul Cotroceni12 Volodimir Zelenski la București alături de președintele Nicușor Dan.

Vizita lui Volodimir Zelenski la București aduce în prim-plan mizele strategice ale relației dintre România și Ucraina. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București readuce în prim-plan rolul României în ecuația de securitate a regiunii și în sprijinul acordat Ucrainei în fața agresiunii ruse. Potrivit Administrației Prezidențiale a României, consultările bilaterale au loc într-un moment simbolic, la scurt timp după împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului de către Rusia. De la începutul conflictului, România a oferit sprijin multidimensional Kievului și participă la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Discuțiile cu președintele Nicușor Dan vizează teme esențiale pentru cooperarea bilaterală, de la economie și energie până la securitate și apărare. Implicațiile vizitei pentru regiune și pentru poziționarea României au fost analizate într-o ediție specială realizată în parteneriat de România TV și DC News, unde analistul politic Bogdan Chirieac a comentat culisele întâlnirii.

Chirieac: Volodimir Zelenski are niște doleanțe la Președintele Dan

„Vizita lui Volodimir Zelenski, pe lângă faptul că suntem națiuni vecine și avem cea mai lungă graniță cu țara domniei sale, pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu și istoria, vine într-un context complicat. Era normal ca Zelenski să vină într-o vizită oficială în România.

Președintele Ucrainei are multe interese într-o astfel de întâlnire cu Nicușor Dan, dar și România are în acest sens. Eu cred că trebuie să privim pozitiv această vizită. Din ce înțeleg, domnul Volodimir Zelenski are niște doleanțe la Președintele Dan. Probabil că România ar trebui să facă tot ce poate să ajute Ucraina.

România, un mediator între Ucraina și Ungaria

Înțeleg, pe surse, că președintele Dan ar putea să intervină, poate și prin UDMR, în relația extrem de tensionată dintre Kiev și Budapesta. Știm cu toții, a publicat toată presa din România, presa internațională, presa galactică, despre acea amenințare a lui Volodimir Zelenski, care i-a spus lui Viktor Orban că-i trimite armata la ușă.

Știm de faptul că Ungaria nu votează împrumutul de 90 de miliarde de euro hotărât de Uniunea Europeană pentru Ucraina, iar astfel nu poate să fie acordat. Kievul are nevoie de aceste resurse economice pentru a ține pe loc frontul rusesc. Știți bine că în Ucraina lucrurile nu merg foarte bine pentru zonele atacate și ucrainenii de acolo. Înțeleg că mai sunt proiecte transfrontaliere de interes. În același timp, s-a schimbat și cooperarea militară dintre cele două țări. Dronele au un rol principal acum în războaie. Am aflat cu toții abia după invazia ilegală a Rusiei în țara vecină. Eu nu cred că s-a exagerat cu ajutorul pentru Kiev, pentru că este esențial să nu-i avem pe ruși în graniță. Asta o putem face doar dacă ei rămân pe picioare. 

Cel mai important ajutor oferit Ucrainei

Cel mai important ajutor oferit, care ne-a fost rambursat în mare parte, a fost acordarea de către președintele Klaus Iohannis a unei baterii de rachete Patriot, în valoare de aproape un miliard de dolari. Deci, acela a fost un ajutor masiv. Treaba asta s-a întâmplat când fostul președinte, Iohannis, s-a dus la președintele Biden ca să-l pună secretar al NATO. Firește că nu l-a pus, dar, în schimb, a dat acea baterie Petrol. Cumva în regulă, pentru că Ucraina avea mare nevoie de ea pentru a rămâne pe picioare. Noi nu am avut nevoie de așa ceva. Oricum, la rândul nostru, România are deja 3 baterii Patriot operaționale. Având în vedere și războiul din Iran, poate era bună și a patra, dar eu cred că prin ajutorul american putem contracara loviturile respective.

Totodată, trebuie punctat: România produce 60 de drone pe an, în timp ce Ucraina produce 9000 pe lună. Vă dați seama că experiența lor este foarte prețioasă. De altfel, ei s-au oferit să folosească această experiență și în Emiratele Arabe Unite pentru a face față cât mai bine dronelor iraniene. Suntem tot mai mult într-un război al dronelor și nu ar fi rău să apelăm la experiența vecinilor pentru a ne dezvolta pe acest sector.

Dialogul european și rolul în recunostrucție

Merită punctat un alt subiect. Mai exact, participarea României la reconstrucția Ucrainei. E un lucru care, dacă mă întrebați pe mine, nu e de actualitate reală. România nu poate decât să fie o bază logistică. Firmele românești care ar fi putut să facă ceva au fost în mare parte distruse de guvernul Bolojan.

Într-un final, se vor axa și pe dialogul european. Ucraina va cere sprijinul României în interiorul Uniunii Europene. Eu asta cred. De ce? Opoziția față de Ucraina a început să crească și-n interiorul UE, fie că vorbim de Ungaria sau Slovacia”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Orban amenință cu blocarea tranzitului pentru Ucraina din cauza petrolului rusesc prin Drujba
 

acest articol reprezintă o opinie
