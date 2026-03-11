€ 5.0937
Trafic aerian suspendat temporar pe aeroportul din Berlin după apariția unei drone
Data publicării: 21:52 11 Mar 2026

Trafic aerian suspendat temporar pe aeroportul din Berlin după apariția unei drone
Autor: Dana Mihai

Trafic aerian suspendat temporar pe aeroportul din Berlin după apariția unei drone - Freepik Trafic aerian suspendat temporar pe aeroportul din Berlin după apariția unei drone - Freepik

Aeroportul din Berlin a suspendat temporar decolările și aterizările după semnalarea prezenței unei drone.

Aeroportul din Berlin a trebuit să-şi suspende pentru scurt timp miercuri decolările şi aterizările după semnalarea prezenţei unei drone, acesta fiind ultimul dintr-o serie de incidente similare survenite în Germanie, dar şi în alte ţări din Europa, relatează AFP.

Obiect zburător neidentificat observat lângă un hangar militar

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că activităţile fuseseră suspendate "ca măsură de securitate" timp de o jumătate de oră, după ce "un obiect zburător neidentificat a fost observat" în apropierea unui hangar pentru elicoptere, utilizat de armata germană.

Poliţia a fost chemată pentru a investiga acest incident, dar obiectul nu a mai putut fi reperat.

Restricţiile au fost ridicate după ora locală 19:10 (18:10 GMT), iar traficul aerian a revenit la normalitate, a precizat purtătorul de cuvânt.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. Iranul lovește obiective americane, Macron lansează un avertisment dur

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat Rusia că ar fi la originea numeroaselor recente apariţii de drone deasupra unor situri sensibile în Germania şi în alte zone ale Europei, în special aeroporturi, baze militare şi centrale electrice.

În octombrie, detectarea unor drone deasupra Munchenului (sud) a dus la închiderea aeroportului său în două rânduri, blocând la sol mii de pasageri după anularea sau devierea curselor lor. 

berlin
drona
aeroport berlin
