Devine baza Kogălniceanu o țintă pentru iranieni, dacă acceptăm solicitarea SUA? Bogdan Chirieac: Pentru asta ne-am pregătit
Data actualizării: 12:41 11 Mar 2026 | Data publicării: 12:39 11 Mar 2026

Devine baza Kogălniceanu o țintă pentru iranieni, dacă acceptăm solicitarea SUA? Bogdan Chirieac: Pentru asta ne-am pregătit
Autor: Tiberiu Vasile

Concluziile ședinței CSAT. Concluziile ședinței CSAT | Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a convocat miercuri o ședință a CSAT privind baza de la Kogălniceanu, iar Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Președintele Nicușor Dan a convocat miercuri dimineață o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) la Palatul Cotroceni, ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu și a unei solicitări venite din partea Statelor Unite. Ședința a reunit la masa discuțiilor șefii serviciilor de informații, comandanții structurilor militare, pe premierul Ilie Bolojan, membri ai cabinetului său și, evident, președintele României.

Pe ordinea de zi, se află exclusiv teme legate de situația din Orientul Mijlociu. Washingtonul discută cu Bucureștiul posibilitatea dislocării unor aeronave de realimentare la baza militară Mihail Kogălniceanu, în perspectiva unor eventuale operațiuni în Iran. Această bază este cea mai mare din regiune și reprezintă un punct strategic major pentru armata americană. Decizia CSAT va fi transmisă ulterior Parlamentului României, unde va fi supusă unui vot. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul, într-o intervenție la România TV.

"Dar noi, teoretic, pentru asta ne-am pregătit timp de 20 de ani"

"Nu cred că va fi absolut nicio problemă pentru ca România să accepte cererea Statelor Unite. E bine să fie așa. Dacă vrem parteneriat strategic și vrem în NATO, sub umbrela americană, cum a fost și până acum, că asta a fost NATO de fapt, o uriașă umbrelă americană nucleară, dar și convențională, atunci trebuie să dăm curs solicitării aliatului nostru. Nu vor fi probleme. Militarii americani sunt deja la Kogălniceanu. Faza a doua, sigur, pentru noi este neliniștitoare. E un război fierbinte în curs și, da, baza Kogălniceanu va deveni o țintă. Nu știu dacă va fi atacată vreodată, dar o țintă va fi pentru rachetele balistice iraniene și pentru eventualele celule teroriste. Cu siguranță! Dar noi, teoretic, pentru asta ne-am pregătit. Avem scutul de la Deveselu, care a fost construit oficial pentru a contracara eventualele rachete iraniene care puteau fi trase către Europa și Europa de Vest. Până în America nu ajungeau, dar, în orice caz, pentru apărarea noastră și a aliaților din Vest. Până în Marea Britanie și Portugalia puteau să ajungă. Din acest punct de vedere, România intră într-o zonă de al doilea război, după războiul din Ucraina, pentru care ne-am pregătit de 20 de ani. Teoretic și practic, e foarte greu de lovit baza de la Kogălniceanu. O rachetă trasă de Iran e depistată foarte repede de sistemele de apărare NATO din Turcia și este doborâtă. Inclusiv cu rachetele de la Deveselu pot fi doborâte rachetele balistice, de preferință deasupra Mării Negre. Riscul de atac la baza Kogălniceanu este minim. Trebuie să oferim acceptul pentru această solicitare a americanilor.

CITEȘTE ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. Mai mulți răniți, după ce două drone au căzut în apropierea aeroportului din Dubai
 

acest articol reprezintă o opinie
razboi
iran
conflict iran
israel
sua
romania
donald trump
bogdan chirieac
Comentarii

