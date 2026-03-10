Motorina, aproape de 9 lei/l: AAC, apel către Guvernul Bolojan

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită Guvernului instituirea unui moratoriu temporar privind amânarea plăţii taxelor şi contribuţiilor sociale datorate de fermieri şi cooperative, până la data de 31 iulie 2026, şi suspendarea sau reducerea accizelor la combustibili, având în vedere situaţia de criză economică indusă ca urmare a conflictului din Golf.

"Având în vedere situaţia de criză economică indusă ca urmare a conflictului din Golf şi impactul semnificativ asupra activităţii economice a fermierilor şi cooperativelor agricole, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită Guvernului României adoptarea, în regim de urgenţă, a următoarelor măsuri cu caracter excepţional: majorarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, cel puţin cu rata inflaţiei faţă de anul 2025; suspendarea temporară sau reducerea accizelor la combustibili, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene privind impozitarea produselor energetice (conform Anexei comparative privind statele membre UE); asigurarea imediată a lichidităţilor necesare prin accelerarea rambursării TVA către producătorii din sectorul agroalimentar, decontarea concediilor medicale restante, plata ajutorului de stat pentru acciza la motorină restantă, urgentarea efectuării plăţilor APIA", se arată într-un comunicat al organizaţiei.

CITEȘTE ȘI - Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului

Volatilitate pe piețele de energie

De asemenea, reprezentanţii agricultorilor cer acordarea de garanţii de stat pentru credite destinate capitalului de lucru, necesar plăţii motorinei, salariilor şi inputurilor agricole.

Potrivit sursei citate, escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu a generat o volatilitate accentuată pe pieţele energetice, materializată printr-o creştere rapidă a preţului motorinei, de peste 1 leu/litru în ultimele zile. Această evoluţie survine într-un moment critic pentru sectorul agricol, respectiv debutul campaniei agricole de primăvară 2026, perioadă caracterizată printr-un consum ridicat de motorină.

"Orice majorare de preţ a carburantului se reflectă direct şi imediat în costurile de producţie suportate de fermieri. Motorina reprezintă un input esenţial pentru activitatea agricolă, fiind utilizată în toate etapele procesului de producţie: pregătirea terenului, semănat, aplicarea tratamentelor, irigaţii, recoltare şi transport. Creşterea accelerată a preţului carburantului riscă să agraveze situaţia economică a fermierilor, într-un context deja

marcat de majorarea costurilor cu inputurile, volatilitatea pieţelor agricole şi impactul repetat al fenomenelor climatice extreme", se mai arată în comunicat.

CITEȘTE ȘI - Dan Negru compară România cu vecinii, după ce a mers la benzinărie pentru a-și alimenta mașina: Nu e paradox, e fiscalitate românească!

Alte state din UE au luat deja măsuri

Reprezentanţii Alianţei subliniază, de asemenea, că alte state membre ale Uniunii Europene au adoptat deja măsuri proactive şi decizii strategice pentru protejarea producătorilor autohtoni şi a economiilor naţionale.

"În acest context, procesul de elaborare şi aprobare a bugetului de stat pentru anul 2026 reprezintă un moment determinant pentru adoptarea unor măsuri urgente menite să asigure stabilitatea economică a exploataţiilor agricole şi continuitatea producţiei agricole naţionale", se menţionează în documentul citat.