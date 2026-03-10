€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri Motorina, aproape de 9 lei/l: AAC, apel către Guvernul Bolojan
Data publicării: 20:46 10 Mar 2026

Motorina, aproape de 9 lei/l: AAC, apel către Guvernul Bolojan
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită Guvernului României să suspende sau să reducă accizele la combustibili, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită Guvernului instituirea unui moratoriu temporar privind amânarea plăţii taxelor şi contribuţiilor sociale datorate de fermieri şi cooperative, până la data de 31 iulie 2026, şi suspendarea sau reducerea accizelor la combustibili, având în vedere situaţia de criză economică indusă ca urmare a conflictului din Golf.

"Având în vedere situaţia de criză economică indusă ca urmare a conflictului din Golf şi impactul semnificativ asupra activităţii economice a fermierilor şi cooperativelor agricole, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită Guvernului României adoptarea, în regim de urgenţă, a următoarelor măsuri cu caracter excepţional: majorarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, cel puţin cu rata inflaţiei faţă de anul 2025; suspendarea temporară sau reducerea accizelor la combustibili, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene privind impozitarea produselor energetice (conform Anexei comparative privind statele membre UE); asigurarea imediată a lichidităţilor necesare prin accelerarea rambursării TVA către producătorii din sectorul agroalimentar, decontarea concediilor medicale restante, plata ajutorului de stat pentru acciza la motorină restantă, urgentarea efectuării plăţilor APIA", se arată într-un comunicat al organizaţiei.

CITEȘTE ȘI                -               Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului

Volatilitate pe piețele de energie

De asemenea, reprezentanţii agricultorilor cer acordarea de garanţii de stat pentru credite destinate capitalului de lucru, necesar plăţii motorinei, salariilor şi inputurilor agricole.

Potrivit sursei citate, escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu a generat o volatilitate accentuată pe pieţele energetice, materializată printr-o creştere rapidă a preţului motorinei, de peste 1 leu/litru în ultimele zile. Această evoluţie survine într-un moment critic pentru sectorul agricol, respectiv debutul campaniei agricole de primăvară 2026, perioadă caracterizată printr-un consum ridicat de motorină.

"Orice majorare de preţ a carburantului se reflectă direct şi imediat în costurile de producţie suportate de fermieri. Motorina reprezintă un input esenţial pentru activitatea agricolă, fiind utilizată în toate etapele procesului de producţie: pregătirea terenului, semănat, aplicarea tratamentelor, irigaţii, recoltare şi transport. Creşterea accelerată a preţului carburantului riscă să agraveze situaţia economică a fermierilor, într-un context deja
marcat de majorarea costurilor cu inputurile, volatilitatea pieţelor agricole şi impactul repetat al fenomenelor climatice extreme", se mai arată în comunicat.

CITEȘTE ȘI              -             Dan Negru compară România cu vecinii, după ce a mers la benzinărie pentru a-și alimenta mașina: Nu e paradox, e fiscalitate românească!

Alte state din UE au luat deja măsuri

Reprezentanţii Alianţei subliniază, de asemenea, că alte state membre ale Uniunii Europene au adoptat deja măsuri proactive şi decizii strategice pentru protejarea producătorilor autohtoni şi a economiilor naţionale.

"În acest context, procesul de elaborare şi aprobare a bugetului de stat pentru anul 2026 reprezintă un moment determinant pentru adoptarea unor măsuri urgente menite să asigure stabilitatea economică a exploataţiilor agricole şi continuitatea producţiei agricole naţionale", se menţionează în documentul citat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pret motorina
accize carburanti
guvernul bolojan
alianta pentru agricultura si cooperare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Motorina, aproape de 9 lei/l: AAC, apel către Guvernul Bolojan
Publicat acum 23 minute
Aceste obiecte vechi, uitate prin podul casei, valorează acum o avere
Publicat acum 37 minute
Ministrul german de externe, nevoit să se adăpostească într-un buncăr pe aeroportul din Tel Aviv
Publicat acum 46 minute
Medicii-artiști expun la Cercul Militar: "Vine, vine primăvara", vernisaj pe 10 martie
Publicat acum 1 ora si 3 minute
El este omul care a urcat pe primul loc în topul miliardarilor Forbes
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 12 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 11 ore si 4 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close