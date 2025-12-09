€ 5.0897
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Data actualizării: 22:19 09 Dec 2025 | Data publicării: 22:06 09 Dec 2025

Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Autor: Roxana Neagu

politia locala fluier politisti locali uniforma Poliția locală/ Agerpres
 

Polițiștii locali ar putea să aibă puteri sporite în trafic, până la a imobiliza un autoturism.

Poliția Locală, atribuții sporite în circulație

Poliția Locală ar putea avea mai multe atribuții în plan rutier, de la a opri vehicule, a verifica documentele șoferilor până la a imobiliza mașinile, în anumite situații. Din 2010, polițiștii locali pot dirija traficul, dar, de exemplu, șoferul nu are obligația de a prezenta actele mașinii sau permisul de conducere la solicitarea unui polițist local. Singurele momente în care polițistul local poate interveni în prezent sunt: parcare neregulamentară, circulație pe ”interzis”, încălcarea limitei de gabarit. Acum, odată cu posibilele puteri sporite, polițistul local are drept, când își exercită atribuțiile rutiere, să ceară permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, actul de identitate și documentele privind bunurile transportate. Precizăm că, deocamdată, acestea sunt în stadiul de proiect. 

Titi Aur: Să se facă, cu adevărat, pregătirea polițiștilor locali

Titi Aur, expert de conducere defensivă, a precizat, în emisiunea DCNews, ”DC Conducem”, realizată de Florin Răvdan: ”E de discutat. Eu cred că da, cu o singură condiție: să se facă, cu adevărat, pregătirea polițiștilor locali, ca să înțeleagă. Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă”. 

Titi Aur a adăugat că ar trebui să se facă un sistem de pregătire în acest sens, doar că ”la noi educația nu există și dacă se face pregătirea polițiștilor cum se face a instructorilor, nu cred în asta... Nu pot spune că e bine sau nu, ar fi bine dacă s-ar respecta procedura și, din nou, polițiștii locali ar trece și la circulație”.

”El nu are permis de conducere, dar în lege apare că de mâine poate da amenzi”

”În multe țări, polițiștii locali au atribuții în circulație, dar au și un grad de civilizație, de pregătire, altfel nu funcționează. Nu poți să-l pui pe unul care nu înțelege nimic, care nu are nici permis de conducere și nu a trecut niciodată nici printr-o școală de șoferi... un polițist local care a fost doar paznic - el nu are permis de conducere, dar în lege apare că de mâine îl poate amenda pe Titi Aur, trebuie să fie pregătit cel puțin egal cu mine - șoferul”. 

