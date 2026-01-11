Taxe și impozite uriașe pentru mașinile hibride: Șoferii ajung să plătească de până la 22 de ori mai mult

Executivul condus de Ilie Bolojan a anunțat încă din vara trecută că urmează majorări consistente ale taxelor locale, estimate la o medie de 70-80%. În practică, însă, realitatea din teren arată altfel. Pentru mulți contribuabili, în special pentru cei care dețin mașini hibride, noile impozite auto au depășit cu mult aceste praguri.

Motivul principal este eliminarea aproape completă a facilităților fiscale. Dacă în anii anteriori reducerea de impozit pentru hibride ajungea până la 95%, acum plafonul maxim este de doar 30%. Diferența se vede direct în deciziile de impunere: sume de plată de zeci de ori mai mari față de anul trecut.

O formulă de calcul care ignoră emisiile

Explozia de taxe pentru mașinile hibride vine din schimbarea modului de calcul. Noua formulă se bazează exclusiv pe cilindreea motorului, fără a lua în calcul nivelul real de emisii sau tipul de tehnologie utilizată.

Astfel, multe hibride moderne, echipate cu motoare de 2.0 sau 2.5 litri, ajung să fie taxate mai dur decât autoturisme vechi și mult mai poluante. În schimb, mașinile cu motoare mici, de 1.2 sau 1.4 litri, chiar dacă au norme Euro 3 sau Euro 0, beneficiază de impozite auto considerabil mai reduse. În plus, tăierea reducerii fiscale de la 95% la 30% a generat creșteri de peste 20 de ori ale sumelor datorate.

Nemulțumirea se simte deja la ghișeele direcțiilor de taxe locale.

„Chiar dacă atâția ani nu au fost majorate taxele, și nu din cauza noastră, acum au făcut totul dintr-o dată, că aici deranjează populația, totul dintr-o dată. Au scos și ce era reducere și au adăugat și noi taxe. De aceea sumele ni se par fantastic de mari pentru a le putea plăti, eventual până la sfârșitul lunii martie, ca să beneficiem de reducerea de 10%”, spune un bărbat aflat la coadă la Direcția de Venituri Buget Local din Sectorul 2, conform publicației Cotidianul.

Probleme și pentru persoanele cu dizabilități

Valul de taxe și impozite nu i-a ocolit nici pe contribuabilii vulnerabili. În unele cazuri, persoanele cu dizabilități au pierdut scutirea totală de la plata impozitului pe locuință, o facilitate de care beneficiau până acum.

„Până acum nu am plătit deloc impozitul pentru că sunt cu handicap. Îmi pare rău, pentru că simt că nu e dreptate”, spune o femeie care și-a achitat recent obligațiile fiscale.

Taxele au crescut peste nivelul anunțat oficial

Specialiștii spun că impactul majorărilor este amplificat de deciziile luate la nivel local. Pe lângă creșterea cotelor, multe facilități au fost eliminate, iar primăriile au avut libertatea de a aplica nivelul maxim permis de lege.

„În multe localități, consilierii locali și primarii au votat cu ochii închiși, cu un cinism incredibil, creșterea la maxim a taxelor, ignorând situația financiară a oamenilor, puterea lor de plată, mai ales a pensionarilor care au mașini vechi, de peste 15-20 de ani”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu.

Impozite de peste 20 de ori mai mari pentru hibride

Cele mai elocvente exemple vin tot din zona mașinilor hibride. Un proprietar care în 2024 plătea un impozit auto de doar 7 lei pentru un hibrid de 1.800 cmc a primit anul acesta o decizie de impunere de 199 de lei. Practic, o creștere de 22 de ori.

Pentru hibridele cu cilindree sub 1.500 cmc, impozitul ajunge la aproximativ 130 de lei. La polul opus, modelele care depășesc 3.000 cmc pot avea de achitat sume de peste 2.000 de lei anual.

Situația devine paradoxală în comparațiile directe. Un autoturism hibrid nou, cu motor de 2.500 cmc, plătește aproape 990 de lei impozit, în timp ce o mașină veche, Euro 4, de 1.600 cmc, este taxată cu doar 130 de lei.

Specialiștii critică principiul aplicat

La rândul său, secretarul general al ACAROM, Adrian Sandu, susține că actualul sistem nu face diferențe clare între tipurile de hibride. Plug-in hybrid, mild-hybrid și full-hybrid ajung să fie tratate aproape la fel, deși nivelurile de emisii sunt foarte diferite.

Deși Guvernul susține că scopul reformei este descurajarea mașinilor vechi și poluante, specialiștii avertizează că, în forma actuală, taxele și impozitele pentru mașinile hibride riscă să descurajeze tocmai investițiile în tehnologii mai noi, mai curate și mai scumpe.

