Data actualizării: 23:45 14 Oct 2025 | Data publicării: 23:05 14 Oct 2025

Schimbări majore pentru șoferi, în Codul Rutier. Bogdan Chirieac: În toată lumea civilizată așa se întâmplă
Autor: Tiberiu Vasile

radar politie mai siguranta rutiera Sursa foto: Agerpres
 

Analistul Bogdan Chirieac a comentat noile modificări din legislația rutieră, care introduc conceptul de viteză medie și permit raportarea online a accidentelor fără victime.

Schimbări majore se pregătesc pentru șoferii din România, odată cu introducerea unor concepte noi în legislația rutieră. Ministerul de Interne a anunțat astăzi o serie de modificări importante, printre care se numără implementarea sistemului de „viteză medie” pe anumite sectoare de drum și posibilitatea declarării online a accidentelor fără victime. Măsurile urmăresc atât fluidizarea traficului și reducerea birocrației, cât și creșterea siguranței rutiere prin tehnologii deja folosite în mai multe state europene.

Conceptul de „viteză medie”, aplicat deja în țări precum Austria, Olanda, Spania și, mai recent, Bulgaria, presupune calcularea vitezei unui vehicul între două puncte de control, pe diverse sectoare sau categorii de drum, nu doar într-un moment punctual. În același timp, ministerul invită asiguratorii și conducătorii auto să vină cu propuneri pentru o platformă digitală prin care accidentele minore să poată fi raportate direct, fără deplasarea la Poliția Rutieră. Analistul Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la România TV, aceste schimbări, considerându-le un pas necesar către modernizarea infrastructurii administrative din domeniul rutier.

"E bună partea asta (...), dar faci atunci când îți cade site-ul?"

„Eu sper să funcționeze. Știți cum este cu site-urile și softurile statului. Știți de la ANAF cum e. Putem să vorbim aici și de CNSAS. Întrebarea e: ce faci atunci când îți cade site-ul? Înțeleg că inițiativa ar fi doar pentru accidente din acestea, cu amiabile. Ele sunt cam 350.000 pe an. Asta e situația. Având în vedere drumurile pe care le avem și cele 10 milioane de autovehicule, 3,5% nu e o cifră, cred, ieșită din standardele Uniunii Europene. Asta înseamnă că ai îndoit o bară, că ai zgâriat o aripă și alte chestiuni de genul acesta. Dacă nu te prezentai, riscai să-ți pierzi carnetul, iar cozile acolo erau infernale. E bună partea asta.

"În toată lumea civilizată așa se întâmplă. Primești acasă poza și amenda. Nici nu ai ce să faci"

Viteza medie, să zicem, constă în faptul că te verifică pe distanța dintre București și Ploiești. Dacă camera din București m-a înregistrat că am plecat din oraș la 8 dimineața, și cea din Ploiești, când am intrat în Ploiești, mă înregistrează că am ajuns la 8:20, atunci e problemă. Dacă Waze-ul știe când încalci viteza, ar trebui să o știe și softul statului pentru trafic. Alt exemplu, din ce am înțeles: ținem seama că plecați din București, din centru, cu o viteză medie de 30 sau 50, deci viteză legală, și pe autostradă 130, atunci la intrarea în Ploiești vă calculează, pe sectorul de drum corespunzător, o viteză medie de 80 km/h. Dacă aveți 95 km/h, atunci vă arde. Dar unde e sistemul? Trebuie să dea poză cu mașina și să primești amenda și punctele acasă. Nu poate să facă Poliția Rutieră asta. Sistemul actual ar trebui să funcționeze cumva ca cel cu RCA-ul. Adică, camerele văd dacă ai RCA sau rovinietă. În toată lumea civilizată așa se întâmplă. Primești acasă poza și amenda. Nici nu ai ce să faci”, a explicat Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trafic
viteza
amiabila
bogdan chirieac
