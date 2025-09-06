Data publicării:

EXCLUSIV  DN2, o şosea "neclară". Motivul pentru care are cele mai multe accidente grave

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Stiri
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat la DC Conducem de ce DN2 este şoseaua pe care se întâmplă cele mai multe accidente grave în România. 

"Aşa se circulă pe DN2. Cauzele sunt multiple. De ce? Pe de o parte, pentru că DN2 are acel acostament consolidat, când mai mare, când mai mic, şi e neclar dacă ai voie sau nu să circuli pe el. Pentru că uneori e mai lat, ai şi bandă discontinuă, ceea ce spune că ar fi o bandă. Dar banda aia e mai mare sau mai mică. Şi când merge camionul, are locuri în care încape, locuri în care nu. Sunt locuri în care dispare complet acel acostament consolidat şi rămâne o singură bandă. Şi senzaţia e că uneori ai 4 benzi, dar când ele devin pline şi drumul se îngustează, apar acele accidente groaznice. De asta DN2 are cei mai mulţi morţi, cei mai mulţi răniţi, cele mai multe accidente, pe kilometru, pe orice. Pentru că este o şosea neclară. Este neprietenoasă din punctul ăsta de vedere. 

Şi este deosebit de periculos să mergi pe un astfel de drum. 

Ca viteză se circulă pe autostradă. Dacă mergi cu 100 km/h pe DN2... Apropo de asta, doar în România ai voie cu 100 km/h pe drum naţional, în multe alte locuri viteza maximă e de 90 km/h. Am văzut şi limite de 80 km/h. Şi se respectă aceste limite. La noi, viteza maximă legală e 100 km/h, dar nu merge nimeni cu 100. Peste 110 km/h toată lumea şi mulţi cu 150-160 km/h. Se merge ca pe autostradă, şi se merge ca şi cum ar fi 2 benzi pe sens. De asta se întâmplă multe", a declarat Titi Aur. 

DN2, supravegheat de Poliţie din elicopter 

 Drumurile naţionale cu risc rutier crescut au fost monitorizate de Poliţie cu elicoptere, ajutând astfel la supravegherea traficului rutier, la un răspuns rapid la situaţii de urgenţă, controlul traficului în situaţii speciale şi la măsurarea fluxului de trafic, informează IGPR. 

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie, poliţiştii Direcţiei Rutiere, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului General de Aviaţie, au desfăşurat 78 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne, scrie Agerpres.

"În cele 358 de ore de zbor, cele trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naţionale cu risc rutier crescut: DN1, DN2, DN3 , DN5, DN6, DN7, DN2A, DN2B, DN21, DN25, DN26, DN39, DN54, DN64 DN65, DN66, DN67, DN73, DNCB, VO6F, precum şi autostrada A2 Bucureşti - Constanţa", precizează IGPR.

Poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere, dintre care 382 pentru depăşire neregulamentară, iar 12 pentru alte abateri, precum neacordarea de prioritate pietonilor, pentru şoferii care nu purtau centura de siguranţă, dar şi pentru folosirea telefonului mobil, încălcarea marcajului sau circulaţie pe sens opus.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
DN2, o şosea "neclară". Motivul pentru care are cele mai multe accidente grave
06 sep 2025, 09:02
Noul impozit auto: Pentru o mașină nouă se plătesc taxe ca pentru una de 10 ani. Criticile experților
05 sep 2025, 18:29
Volkswagen lucrează la o "maşină a poporului". Când va fi lansat automobilul electric care va costa sub de 25.000 de euro
03 sep 2025, 17:04
Directiva venită de la Bruxelles pentru șoferii începători. Titi Aur: Modelul, preluat din Suedia. Și Elveția are același sistem
02 sep 2025, 19:34
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
01 sep 2025, 18:10
Mircea Badea, concluzia zilei despre șoferii români
31 aug 2025, 20:29
ParintiSiPitici.ro
Mesajul care a bulversat mii de părinți înainte de începerea școlii: „Am primit de la doamna învățătoare...”
05 sep 2025, 23:05
Accident grav cu un autocar în Cluj. Update: Care a fost cauza
31 aug 2025, 18:03
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
30 aug 2025, 14:50
De ce nu se consideră Titi Aur un șofer de nota 10 / video
30 aug 2025, 08:05
Înmatriculările auto din România au explodat în iulie, peste media UE
28 aug 2025, 10:56
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
27 aug 2025, 10:21
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
27 aug 2025, 08:57
Boala secolului la volan: Titi Aur: Sistemul e viciat și se vede asta în trafic și în statistici / video
05 sep 2025, 09:53
Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video
26 aug 2025, 18:33
Pompierii ISU Constanța, alertați prin sistemul eCall. Accident cu 5 mașini pe autostrada A2, spre București
25 aug 2025, 12:07
De ce e România codaşă la siguranța rutieră: Lecția Elveţiei privind obţinerea permisului de conducere
24 aug 2025, 13:32
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
23 aug 2025, 09:19
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
21 aug 2025, 11:04
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
17 aug 2025, 19:04
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video
11 aug 2025, 20:40
Reacția UNSAR la "dezinformările" apărute privind scumpirea mai mare a polițelor RCA în România
05 aug 2025, 16:22
O copilă de 10 ani, rănită într-un accident produs de o minoră aflată la volan
04 aug 2025, 19:59
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Șoferii nu pot înainta din cauza fumului gros / foto în articol
01 aug 2025, 16:50
Tragedii în lanț în Neamț: Două accidente mortale în doar zece minute
01 aug 2025, 11:14
Se circulă pe drum de mare viteză din inima Olteniei până la Constanța. Drumul expres Craiova - Pitești a fost finalizat și dat în trafic / video
31 iul 2025, 16:48
Legea Anastasia a salvat peste 100 de vieţi de la promulgare. Modificarea Codului Penal care îi sperie pe şoferi mai mult decât închisoarea
27 iul 2025, 15:38
Cele mai grave accidente rutiere nu au loc pe autostradă sau drumuri naţionale. Surpriza avută de senatorul Robert Cazanciuc
27 iul 2025, 08:05
Escrocherie în parcările din București: Hoții pun coduri QR false pentru a fura bani de pe carduri
25 iul 2025, 23:06
Probleme la podul Giurgiu - Ruse. Anunțul zilei pentru șoferii care vor să meargă în Bulgaria
25 iul 2025, 10:23
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când va fi gata autostrada Ploiești - Buzău (A7). Ionel Scrioșteanu (MTI), detalii despre problemele de la lotul 2
28 iul 2025, 16:06
Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările
25 iul 2025, 07:56
Ionel Scrioșteanu (MTI), reacție după nemulțumirile românilor legate de nodul rutier dintre A0 și A1. Anunț important pentru șoferi
24 iul 2025, 15:20
Mașinile chinezești invadează Europa: Creștere de 91% la înmatriculări și o cotă de piață record
23 iul 2025, 21:44
Circulație restricționată pe A1. Informația zilei pentru șoferi
23 iul 2025, 08:21
Conduci în papuci, sandale sau pantofi cu toc? Titi Aur explică la ce riscuri de expui / video
20 iul 2025, 08:02
Când există riscul să-ți explodeze anvelopa la mașină. Titi Aur, explicații / video
20 iul 2025, 11:01
A0 le dă deja bătăi de cap șoferilor. Problema uriașă de care m-am lovit la intrarea pe A1 / video
19 iul 2025, 20:10
Drumul morții E85 a mai luat două vieți. Doi bărbați au murit, astăzi, în urma unui accident
18 iul 2025, 11:24
Programul Rabla Auto continuă și în 2025. Statul alocă 200 de milioane de lei pentru mașini mai puțin poluante
16 iul 2025, 12:18
Trei pasaje din București, foarte circulate, pericol pentru șoferi. Intră în reparații capitale. Cel de la Lujerului are nevoie de aproape 3 ani de reparații
16 iul 2025, 11:50
Titi Aur arată lecția de siguranță rutieră implementată de ISU, dar ignorată de restul României: Când vreodată o să vedem asta pe plan național?
12 iul 2025, 00:02
Schimbare radicală în trafic: Ce vehicule nu vor mai putea circula în București
11 iul 2025, 20:30
Diferenţa dintre România şi Germania la viteza pe autostradă. Ce nu o să vezi niciodată în Germania
06 iul 2025, 12:59
Exerciţiul pe care şoferii de TIR ar trebui să îl facă, dar nu îi obligă nimeni. Consecinţa este răsturnarea
06 iul 2025, 08:10
Urmărire încheiată cu accident: Un șofer băut s-a izbit de un copac în timp ce fugea de poliție
05 iul 2025, 12:56
Situaţie inedită cu daunele unei maşini. Suspensia pe dreapta se strică mai repede decât suspensia pe stânga. Iată explicaţia
05 iul 2025, 11:21
Tragedie în Râmnicu Vâlcea. Doi tineri urmăriți de poliție au ars de vii după ce mașina în care se aflau a luat foc / video
29 iun 2025, 10:03
Fenomenul îngrijorător care apare când conduci: Ce este „adormirea simțurilor“ și ce să faci pentru a depăși riscurile / video
29 iun 2025, 09:04
De ce este ATV-ul printre cele mai periculoase vehicule. Riscurile la care te expui când te urci pe „monstruleț“ / video
29 iun 2025, 21:09
Titi Aur, mesaj pentru persoanele care stau cu picioarele pe bordul mașinii în timpul mersului / video
04 iul 2025, 20:50
Cele mai noi știri
acum un minut
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
acum 6 minute
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
acum 7 minute
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 
acum 33 de minute
Miza demisiei lui Piedone din PUSL. De a ales să-și facă un partid nou 
acum 53 de minute
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
acum 1 ora 26 minute
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
acum 1 ora 27 minute
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
acum 1 ora 41 minute
Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat în zece județe din țară
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel