Val de accidente mortale produse de mașinile Tesla care se conduc singure. "Suntem niște cobai"

Autoritățile americane de siguranță investighează din nou sistemul de condus autonom al Tesla, într-o nouă anchetă care se adaugă la numeroasele verificări privind siguranța acestei tehnologii, scrie CNN.

Săptămâna trecută, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunțat deschiderea celei de-a șasea investigații privind vehiculele Tesla care folosesc sistemul „Full Self Driving” (FSD) sau alte funcții de asistență la condus. Ancheta vizează zeci de incidente periculoase — inclusiv mașini care au trecut pe roșu, au circulat pe contrasens sau au fost implicate în trei accidente ce s-au soldat cu cinci răniți.

Cu toate acestea, posibilitățile autorităților federale de a interveni sunt limitate. NHTSA nu are rolul de a aproba tehnologiile dezvoltate de Tesla, ci doar de a le verifica și sancționa dacă se dovedesc periculoase. Iar legislația americană nu este pregătită pentru ritmul alert al inovațiilor conduse de Elon Musk. Washingtonul nu pare, deocamdată, dispus să impună reguli mai stricte companiei sale.

Tot mai multe vehicule Tesla echipate cu aceste tehnologii circulă pe drumuri

De altfel, agenția a mai derulat în ultimii ani mai multe investigații privind sistemele FSD și „Autopilot”, funcția mai puțin avansată de asistență la condus. Unele dintre aceste anchete, legate chiar de accidente mortale, sunt încă în desfășurare, deși tot mai multe vehicule Tesla echipate cu aceste tehnologii circulă pe drumurile americane.

„Eu numesc asta un joc de-a reglementarea. Procesul este lent și presupune mai mulți pași înainte ca o rechemare să poată fi decisă. Din păcate, ritmul birocratic nu ține pasul cu viteza evoluției tehnologice”, a declarat Bryant Walker Smith, profesor de drept și inginerie la Universitatea Stanford.

Potrivit specialistului, Tesla nu este o excepție. În SUA, producătorii auto funcționează după un sistem de „auto-certificare”: NHTSA stabilește standarde de siguranță, iar companiile auto garantează singure că produsele lor le respectă. Însă, dacă nu există un standard pentru o anumită tehnologie, nu există nici obligația de certificare. Iar în prezent, NHTSA nu are criterii clare privind performanța sistemelor avansate de asistență la condus.

„Problema nu ține doar de mașinile autonome, ci de toate vehiculele moderne. De fapt, suntem cu toții niște cobai într-un experiment care durează de peste un secol — acela de a circula cu vehicule de două tone care se deplasează mai repede decât putem reacționa”, a adăugat Smith.