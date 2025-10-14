€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:39 14 Oct 2025

Val de accidente mortale produse de mașinile Tesla care se conduc singure. "Suntem niște cobai"
Autor: Doinița Manic

masini tesla accidente Foto: Pixabay
 

Tesla este din nou anchetată deoarece mașinile sale care se conduc singure provoacă numai accidente.

Autoritățile americane de siguranță investighează din nou sistemul de condus autonom al Tesla, într-o nouă anchetă care se adaugă la numeroasele verificări privind siguranța acestei tehnologii, scrie CNN.

Săptămâna trecută, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunțat deschiderea celei de-a șasea investigații privind vehiculele Tesla care folosesc sistemul „Full Self Driving” (FSD) sau alte funcții de asistență la condus. Ancheta vizează zeci de incidente periculoase — inclusiv mașini care au trecut pe roșu, au circulat pe contrasens sau au fost implicate în trei accidente ce s-au soldat cu cinci răniți.

Cu toate acestea, posibilitățile autorităților federale de a interveni sunt limitate. NHTSA nu are rolul de a aproba tehnologiile dezvoltate de Tesla, ci doar de a le verifica și sancționa dacă se dovedesc periculoase. Iar legislația americană nu este pregătită pentru ritmul alert al inovațiilor conduse de Elon Musk. Washingtonul nu pare, deocamdată, dispus să impună reguli mai stricte companiei sale.

Tot mai multe vehicule Tesla echipate cu aceste tehnologii circulă pe drumuri

De altfel, agenția a mai derulat în ultimii ani mai multe investigații privind sistemele FSD și „Autopilot”, funcția mai puțin avansată de asistență la condus. Unele dintre aceste anchete, legate chiar de accidente mortale, sunt încă în desfășurare, deși tot mai multe vehicule Tesla echipate cu aceste tehnologii circulă pe drumurile americane.

„Eu numesc asta un joc de-a reglementarea. Procesul este lent și presupune mai mulți pași înainte ca o rechemare să poată fi decisă. Din păcate, ritmul birocratic nu ține pasul cu viteza evoluției tehnologice”, a declarat Bryant Walker Smith, profesor de drept și inginerie la Universitatea Stanford.

Potrivit specialistului, Tesla nu este o excepție. În SUA, producătorii auto funcționează după un sistem de „auto-certificare”: NHTSA stabilește standarde de siguranță, iar companiile auto garantează singure că produsele lor le respectă. Însă, dacă nu există un standard pentru o anumită tehnologie, nu există nici obligația de certificare. Iar în prezent, NHTSA nu are criterii clare privind performanța sistemelor avansate de asistență la condus.

„Problema nu ține doar de mașinile autonome, ci de toate vehiculele moderne. De fapt, suntem cu toții niște cobai într-un experiment care durează de peste un secol — acela de a circula cu vehicule de două tone care se deplasează mai repede decât putem reacționa”, a adăugat Smith. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tesla
masini
sua
elon musk
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Palma de la ÎCCJ care a trecut neobservată. Av. Bărbuceanu: nu va mai fi partenerul de încredere al DNA
Publicat acum 11 minute
România caută forță de muncă. Angajatorii merg până în Asia pentru sudori, croitori sau agronomi
Publicat acum 33 minute
Liviu Vârciu, luat la ochi de CNA, după o postare pe TikTok: Conținut ilegal
Publicat acum 43 minute
Kadîrov, mercenarul lui Putin, a primit ce-a de-a 36 medalie din partea Rusiei, de la invadarea Ucrainei
Publicat acum 46 minute
Grevă națională în Belgia: Sindicatele paralizează transportul public și aeroporturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close