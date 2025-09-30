Dispare cea mai ieftină RCA. ASF interzice o firmă de asigurări cu 200.000 de clienți în România

Autoritatea de Supraveghere Financiară a interzis definitiv DallBogg Life and Health AD, din Bulgaria. La această companie sunt asigurați, în România, 200.000 de clienți.

Firma bulgărească vindea cel mai ieftin RCA de la noi din țară, dar avea mari întârzieri la dosarele de daună și chiar nu ar fi îndeplinit obligațiile contractuale.

DallBogg Life and Health AD a precizat că interdicția reprezintă o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei fapte.

Portofoliul de 200.000 de clienți a fost făcut în doar câteva luni, de când compania a intrat pe piața din România. Cei mai mulți șoferi români au poliță pe un an. Se pare că aceasta va rămâne valabilă până la expirare.

Decizia din România vine după o decizie similară în Bulgaria. DallBogg Life and Health AD ar fi început să nu mai plătească la timp daunele rezultate în urma accidentelor rutiere, un semnal de alarmă cu privire la problemele financiare ale companiei, conform Digi24.

În luna iulie, ASF a suspendat temporar activitatea de emitere a polițelor de asigurare, inclusiv RCA, a companiei bulgare de asigurări DallBogg. Compania era activă pe piața RCA din România începând cu noiembrie 2024.



