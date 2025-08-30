Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  De ce nu se consideră Titi Aur un șofer de nota 10 / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Titi Aur și-a pus o notă pentru șofat.

Într-un dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, la emisiunea DC Conducem, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, și-a pus o notă pentru modul în care conduce.

„Dacă v-ați da o notă de la 1 la 10, pentru cât de bun șofer sunteți, cât v-ați da?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Este foarte greu să spun asta, pentru că am fost pilot, am trecut prin toată povestea asta cu conducerea defensivă, iar acum încerc să devin din ce în ce mai corect pe stradă. Nu reușesc să fiu 100% corect pe stradă și dacă ar fi să dau o notă obiectivă pentru mine, pentru siguranță, aș putea spune că sunt undeva între 9 și 10. Nu sunt de 10. Am momente în care mă trezesc făcând anumite greșeli. Nu exagerate, dar în anumite momente îmi dau seama că nu am fost suficient de atent.

Mi-aș punea nota între 9 și 10 pentru că sunt foarte mult implicat în conducerea defensivă și sunt afectat de tot felul de discuții, analize, interviuri etc. E greu să îi ceri unui șofer de stradă să fie atât de implicat, atât de atent sau atât de corect“, a spus Titi Aur.

„Eu, înainte să am primul accident, mă consideram un șofer de nota 10. Nu avusesem accidente, nu avusesem amenzi ... totul era perfect pentru mine. După ce am avut accidentul și după ce au început să vină câteva amenzi de viteză, am scăzut undeva la un șofer de nota 8. Astăzi, după ce am făcut cursul de conducere defensivă și după toate discuțiile avute, aș zice că maxim sunt un șofer de nota 6“, a adăugat jurnalistul Florin Răvdan.

„E foarte greu de făcut o apreciere obiectivă, dar neapărat trebuie schimbată mentalitatea participantului la trafic, să o ducem către siguranță, nu către acea nebunie de a ajunge repede. Mă refer atât la pietonul care trece pe roșu și nu știe, cât și la biciclistul, trotinetistul, șoferul și șoferul profesionist, care ar trebui să aibă mentalitatea de „șeful șoselei“, dar în sensul bun. Ei se consideră „șefii șoselei“, dar în sensul rău. Șoferul profesionist trebuie să regleze traficul, să nu facă accident, dar să îi și ajute pe ceilalți participanți la trafic să îl simtă ca profesionist adevărat“, a concluzionat Titi Aur.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

