Accident pe A7 (Focșani - Adjud) chiar în ziua deschiderii. Titi Aur explică motivul

Tronsonul de A7 dintre Focşani şi Adjud a fost deschis marţi, 23 decembrie, însă la doar câteva ore distanţă a fost înregistrat şi primul accident. Un autoturism, o autoutilitară şi un autocamion au fost implicate, iar 4 victime au rezultat din accident. Din fericire, persoanele implicate în accident sunt conştiente şi cooperante.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat într-o intervenţie rapidă pentru DC News TV, care este motivul pentru care pe o autostradă abia deschisă au loc deja accidente.

"Motivul este de fiecare dată acelaşi în România. Nu ştim să circulăm în general. Şi mai ales nu ştim să circulăm pe autostradă. Când se deschide o autostradă nouă într-o zonă din România, localnicii se bucură, dar nu ştiu să folosească acest drum minunat. Eu tocmai am trecut pe acolo, acum câteva ore, şi am văzut că se merge mult prea repede sau mult prea încet. Pe banda 1 prea încet, pe banda 2 prea repede. Nu se păstrează distanţa. Şi mai e şi acea informaţie transmisă de autorităţi care îl deformează pe conducătorul auto. Adică "facem autostrăzi şi nu mai sunt accidente". Ei, şi pe autostradă sunt accidente. Noi avem de 4,5 ori mai multe accidente pe autostradă decât în Franţa şi de 10 ori mai multe decât în Danemarca.

Eu rămân la părerea mea, că doar un plan adevărat de transmitere a informaţiei, de educaţie, ne poate ajuta să devenim mai civilizaţi. Şi, normal, cu măsuri de coerciţie în paralel pentru cei care nu vor să se alinieze. Marea problemă rămâne înţelegerea traficului, dar şi acea informaţie că dacă avem autostrăzi, nu mai avem accidente. E greşită!

Plus că în zonele în care se deschide o nouă autostradă, cum e acum la Focşani-Adjud, ne putem aştepta să găsim maşini pe contrasens. Nu înseamnă nici teribilism, nici nebunie, nici droguri/alcool, ci doar neştiinţă. Când cetăţeanul de acolo se găseşte pe o intrare cum e la Tişiţa, care e destul de complicată... Nu exclud deloc ca un localnic, peste o zi, două, o lună, să intre pe contrasens pe autostradă.

Cei care înţeleg cât de cât traficul ar trebui să fie preventivi, anticipativi, defensivi, să se gândească că ar putea veni unul pe contrasens. Şi probabilitatea e mult mai mare aici decât între Paris şi Lyon sau Munchen şi Berlin", a declarat Titi Aur în exclusivitate pentru DC NEWS TV.