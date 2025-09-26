Într-un interviu la emisiunea DC Conducem, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a dezvăluit că a făcut un test cu două mașini, la fel de performante, dar una fără suspensii, în poligon.

„O să testăm un nou exercițiu, pe care îl am de mult în cap. Am o zonă cu denivelări în poligon și am refăcut un experiment zilele trecute. Am mers cu o mașină cu suspensia stricată, dar și cu același model de mașină, dar cu suspensia bună. Diferența este enormă. În zona aia cu denivelări, când treci cu mașina cu suspensia stricată, zici că sare de pe drum. Cu mașina bună aproape că nu simte.

În plus, când frânezi cu mașina fără suspensie, se triplează spațiul de frânare. Niște denivelări și puțin nisip, la 60 de kilometri/h, între a frâna cu o mașină bună și a frâna cu o mașină bună, dar cu suspensia stricată, se triplează spațiul de frânare. Doar din amortizoare. Este incredibil. Zici că nu se poate. Ba se poate“, a spus Titi Aur.

Titi Aur: Câți oameni se duc să facă testul de eficiență la amortizoare?

Titi Aur a evidențiat de asemenea necesitatea ca toți șoferii să meargă să facă testul de eficiență la amortizoare, pentru a fi în siguranță atât ei, cât și familiile lor.

„Cu suspensia trebuie să mergi de la 100% eficiență până la 70%. La sub 70% eficiență, schimbi amortizoarele. Pe timpuri, tata schimba amortizoarele când bătea. Așa era pe timpuri, în 1970-1980. Tata schimba amortizorul când bătea. Corect, conform oricăror teste, când a scăzut sub 70% eficiență, îl schimbi.

Vrem să facem exercițiul ăsta pentru nivelele superioare de curs, sau pentru cei care comandă. Companiile responsabile vor accepta acest exercițiu. Câți oameni se duc să facă testul de eficiență la amortizoare?“, a întrebat Titi Aur.

„Trebuie să-l faci fiind conștient că-ți trebuie. Cel care ar fi conștient, care ar avea pregătire și informație, ar trebui să o facă pentru a fi în siguranță, el și familia lui. Totul se vede în statistici, din păcate“, a spus Titi Aur.