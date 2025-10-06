Dacia prezintă noul concept "Dacia Hipster": Un "cub inteligent", inspirat de Mini, mai mic și mai ieftin decât Spring

Dacia surprinde din nou industria auto cu un proiect neobișnuit, care provoacă percepțiile clasice despre mașina de oraș. Noul concept Dacia Hipster, o creație îndrăzneață și radical diferită, îmbină spiritul compact al Mini-ului original cu filosofia practică a microvehiculelor japoneze kei.

Deși se află încă în faza de prototip, Hipster a captat deja atenția specialiștilor și a publicului. Cu o lungime de doar 3 metri și o lățime de 1,5 metri, oferă spațiu pentru patru persoane și un portbagaj impresionant, de 500 de litri. Greutatea redusă cu 20% față de Dacia Spring și emisiile de carbon înjumătățite față de cele mai performante modele electrice o transformă într-un potențial reper al mobilității urbane sustenabile.

Proiectul atacă direct o problemă esențială a pieței: chiar și mașinile electrice considerate accesibile rămân, de fapt, scumpe pentru publicul larg. Conceptul Hipster își propune să readucă ideea de „mașină a poporului”, printr-o abordare simplă, logică și eficientă.

"Tot mai mulți văd simplitatea ca soluție"

Reprezentanții Dacia susțin că autonomia de 150 km răspunde perfect nevoilor zilnice ale șoferilor, care ar avea nevoie de doar două încărcări pe săptămână. Datele confirmă această idee: în Franța, 94% dintre conducători parcurg sub 40 km pe zi, iar în Marea Britanie, distanța medie este de aproximativ 30 km.

„Ne dăm seama că ne ia din ce în ce mai mult timp să facem lucruri care altădată erau simple”, afirmă David Durand, vicepreședintele de design Dacia, pentru TopGear.com.

„Oamenii se întreabă din nou ce vor cu adevărat de la o mașină și cât sunt dispuși să plătească. Tot mai mulți văd simplitatea ca soluție.”

Durand descrie noua direcție sub numele de „Eco-Smart”, o filozofie bazată pe eficiență și rațiune: „Dacă faci o mașină mai ușoară, consumi mai puțină energie ca s-o miști. Asta înseamnă o baterie mai mică, deci costuri mai mici și mai puține materiale folosite. Este un cerc virtuos. Credem că o autonomie de 150 km este suficientă.”

Design cubic, funcționalitate maximă

Dacia Hipster adoptă o arhitectură simplă, dar extrem de eficientă. Caroseria cubică oferă un spațiu interior generos și elimină detaliile inutile. Portbagajul, care se întinde pe toată partea din spate, are o deschidere dublă, ușor de manevrat. Stopurile integrate în lunetă și caroseria monocromă, cu doar trei panouri vopsite, definesc un aspect curat, solid și coerent.

„Nu am vrut o mașină mică ce pretinde că e altceva”, explică Durand. „Un cub poate arăta robust și serios. Ne-au inspirat mașinile japoneze kei – sunt specialiști în a lucra cu limitele și totuși a face ceva cool. Am vrut ca Hipster să aibă personalitate, dar și încredere. E mic și prietenos, dar nu e o jucărie.”

Pentru construcția caroseriei se folosește materialul Starkle, o combinație între plastic reciclat (20% provenit din bare de protecție și borduri vechi) și material nou. Textura sa distinctă, presărată cu pete albe, este lăsată intenționat vizibilă:

„Am fi putut acoperi acele pete cu vopsea, dar am vrut să le lăsăm. E ceva ce vezi la adidași, iar nouă ne place. E mai scump de produs acum, dar odată cu economia de scară, va deveni viabil”, afirmă designerul.

Minimalism și tehnologie esențială

Habitaclul este conceput după aceleași principii de simplitate și funcționalitate. Accesul se face prin uși mari, care se deschid cu o curea textilă în locul unui mâner clasic. Scaunele frontale sunt unite într-o banchetă, iar geamurile se glisează manual. Durand ironizează absența reglajelor electrice: „fotoliile din sufragerie sunt electrice?”

Echiparea de siguranță include airbaguri pentru șofer și pasager, iar sistemul modular YouClip permite montarea de accesorii – suporturi, boxe portabile sau spații de depozitare. În privința conectivității, filosofia e aceeași: smartphone-ul utilizatorului devine centrul de comandă al mașinii. Fixat într-un suport dedicat, telefonul funcționează ca ecran, cheie digitală și sistem audio, prin intermediul unei boxe Bluetooth portabile.

„Nu încercăm să reinventăm Mini-ul”, adaugă Durand. „A fost unic și genial, dar ne-a inspirat prin felul în care a schimbat modul de a gândi o mașină: mult spațiu în interior, obiect mic la exterior.”

Pasiunea designerului pentru simplitate își găsește ecoul și în viața sa personală. Durand deține un Land Rover Series II din 1968 și șapte motociclete, o colecție care reflectă exact filosofia Hipster:

„Motocicleta e expresia supremă a designului esențial: iei un motor, două roți și te așezi deasupra. Nu e despre confort, ci despre libertate absolută.”

Astfel, Hipster nu e doar un exercițiu de design, ci o declarație despre viitorul mobilității: o întoarcere la simplitate, eficiență și autenticitate.