Accident grav pe DN7, la Bascov. Trei oameni au murit

Trei persoane au decedat, miercuri, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii Bascov, traficul în zonă fiind blocat, scrie Agerpres.



Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, un autocamion şi un autoturism au fost implicate într-o coliziune frontală.



Accidentul s-a produs la ieşirea din pasajul subteran de la Bascov, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.



În urma impactului, trei victime au fost declarate decedate - două femei şi un bărbat, arată ISU.



Se estimează reluarea circulaţiei după ora 12:00, anunţă Centrul Infotrafic.

