Data publicării:

Accident grav pe DN7, la Bascov. Trei oameni au murit

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Trei persoane decedate într-un accident pe DN 7, la Bascov. Traficul este blocat.

Trei persoane au decedat, miercuri, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea, în zona localităţii Bascov, traficul în zonă fiind blocat, scrie Agerpres.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, un autocamion şi un autoturism au fost implicate într-o coliziune frontală.

Accidentul s-a produs la ieşirea din pasajul subteran de la Bascov, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

În urma impactului, trei victime au fost declarate decedate - două femei şi un bărbat, arată ISU.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 12:00, anunţă Centrul Infotrafic.

Comentarii

17 sep 2025, 11:27
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

