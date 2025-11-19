În cadrul emisiunii DC Conducem, la DC News, specialistul în conducere defensivă Titi Aur a ridicat problema unei situații „hilare“ pe care a descoperit-o la nodul dintre A1 și A0, în vestul Capitalei.

„Am o situație, la ieșirea de pe A0 pe A1, unde s-au unit cele două autostrăzi. E un panou cu restricție de 80 km/h, apoi încă unul și apoi încă unul, toate cu 80 km/h. Dar în dreptul celui de-al doilea panou cu 80, autostrada e marcată pe asfalt cu 100 km/h.

Am spus asta public și s-au dus și indicatorul din dreptul inscripției cu 100 km/h l-au întors ca să nu se mai vadă, dar nu l-au luat de acolo. Acum e un indicator cu 80 km/h, apoi inscripția cu 100 km/h de pe asfalt, iar apoi din nou 80 km/h.

Este lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am. Cum e posibil ca, la un moment dat, cineva care a pus indicatorul sau a desenat pe asfalt să pună exact în același loc altă viteză fără să observe asta. Eu nu-l acuz pe cel care a dat cu var sau a montat panoul, că poate e un muncitor care nici nu are permis.

De fapt, s-a pus greșit în proiect, iar executantul nu a avut curajul sau menirea să se ducă să spună că proiectul e greșit. Suntem atât de rigizi și nu avem acest sistem de a ridica problema, de a o discuta și de a o rezolva. Astfel de greșeli înseamnă lipsă totală de coerență și de autoritate a cuiva“, a spus, la DC News, Titi Aur.