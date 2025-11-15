€ 5.0847
Stiri

DCNews Stiri Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Data publicării: 20:32 15 Noi 2025

EXCLUSIV Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Autor: Florin Răvdan

autostradaa_85931900 Foto: Agerpres
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a fost invitatul săptămânii la AntiMit, unde a subliniat un paradox din traficul din România.

Este vorba despre modul în care se circulă pe autostrăzile din ţară. Deşi ar trebui să fie şosele unde să poţi circula cu viteză şi în siguranţă, în România acestea reprezintă o sursă de stres. 

"În primul rând, nu ştim să circulăm pe autostradă. Suntem la prima generaţie care circulă pe autostradă. Dacă aveţi curiozitatea să veniţi, pe autostradă (n.r A3) de la Snagov spre Bucureşti, când se intră din dreptul Baloteşti pe trei benzi, veţi vedea că pe banda doi circulă maşinile mai lente, pe banda trei circulă maşinile mai repede, iar pe banda 1 nu circulă nimeni. Parcă îi e ruşine românului să meargă pe banda 1. Într-un fel, parcă spune "ce, eu sunt fraier să merg pe banda 1?". Dar merg cu 90-100 km/h pe banda 2. 

Şi atunci, rămâne banda 1 liberă. Şi aici e singura asemănare între noi şi Anglia, cum îmi place mie să spun (n.r. ironic). Şi acolo, pe dreapta se merge mai tare. Dar acolo e normal. 

Nu ştim să circulăm. Pe autostradă, cu cât e mai lată autostrada în România, cu atât se încurcă mai mult românul în iţe. E o lipsă de cultură, de înţelegere a traficului, şi ajungem să avem anomalii din punct de vedere al logicii circulaţiei pe autostradă", a punctat Titi Aur. 

Val Vâlcu a intervenit şi el cu o doză de ironie şi a subliniat că "nu te duci pe autostradă ca să ajungi mai repede din punctul A în punctul B, ci ca să ajungi mai repede decât celălalt". 

"Eu, ăla cinstit, pe unde merg?"

"Da, este un obiectiv. Pentru că apare acel orgoliu, o ambiţie prost interpretată. Şi mai e un fenomen pe autostradă. Mergi pe banda 1 şi ajungi din spate o maşină. Tu mergi cu 120-130 km/h. Şi în funcţie de cât de repede îl ajungi, îţi dai seama că ăla merge cu 100-110 km/h. Treci pe lângă el, pe banda 2, şi vezi că nu îl poţi depăşi, pentru că el accelerează, nu vrea să fie depăşit. Dacă te pui iar în spatele lui, iar încetineşte. Şi e un orgoliu, o ambiţie, o ciudăţenie. Pentru mine, mersul pe autostradă e chiar stresant. Eu îmi doresc, şi chiar fac asta, să merg cu 120-130 km/h. Poate trec puţin peste. Nu îmi găsesc locul. 

Pe banda 1 merg unii foarte încet. Şi nu mă refer la camioane. Sunt foarte mulţi care merg cu maşini mici mult mai încet decât ar trebui. Şi pe banda 2 sunt unii care vor să meargă cu 150-180 km/h. Şi atunci, eu ăla cinstit, ăla corect, pe unde merg? Îmi pun întrebarea asta!", a declarat Titi Aur. 

