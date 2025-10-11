€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:45 11 Oct 2025

EXCLUSIV Ce înseamnă să fii un șofer bun? Titi Aur a venit cu răspunsul / video
Autor: Ioan-Radu Gava

titi-aur-salvat-viata_88618500 Foto: Agerpres
 

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a răspuns la întrebarea „Ce înseamnă să fii un șofer bun?“.

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, la emisiunea DC Conducem, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă a răspuns la întrebarea „Ce înseamnă să fii un șofer bun?“.

„Un șofer bun, din punct de vedere al conducerii defensive, înseamnă să știi să te deplasezi în siguranță. Primul lucru ca să fii șofer bun este să conduci în siguranță. După asta sunt și alte calități pe care ar trebui să le ai: să conduci economic, să conduci ecologic, să îți întreții mașina în așa fel încât să nu consumi foarte mult, asta ducând și la economie, și la ecologie, și la bunăstarea ta financiară, să creezi o atmosferă plăcută în mașină etc“, a spus Titi Aur.

Ce înseamnă să conduci în siguranță

„Peste 90% din acest întreg ce înseamnă să fii șofer bun ar trebui să fie îndreptat înspre siguranță. Este obiectivul principal. Atunci când te deplasezi cu mașina, indiferent ce calitate ai, că ești conducătorul auto, că ești pasagerul din mașină, că ești conducătorul auto profesionist, că ești conducătorul auto amator, primul lucru ar trebui să fie siguranța.

Un șofer bun ar trebui să conducă în primul rând în siguranță, iar apoi vin toate celelalte calități, care sunt importante, dar nu atât de importante ca siguranța“, a explicat Titi Aur.

„În siguranță pentru el, dar și pentru ceilalți“, a completat jurnalistul Florin Răvdan.

„În siguranță pentru toți. În primul rând pentru el, în al doilea rând pentru cei din mașina pe care o conduce, iar apoi pentru ceilalți, fie că vorbim de conducători ai altor vehicule, de pietoni, de animale. Nici în cazul animalelor nu poți să spui că „Nu contează. Dacă am omorât-o, ce?“. Când vorbim de siguranță, vorbim de siguranță pentru tot, până la mediul înconjurător. Și dacă te duci și faci derapaje pe spațiul verde, iarăși nu e bine.

Cred că a fi șofer bun înseamnă a conduce mașina în siguranță pentru toți, tu, ceilalți din mașină și toți ceilalți din jur“, a explicat Titi Aur.

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care aţi vrea să le vedeţi discutate la emisiune, le puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected].

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sofer bun
titi aur
conducere defensiva
siguranta rutiera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 36 minute
Semne de întrebare cu Premiul Nobel pentru Pace. Ceva s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Trump și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace, dar cineva l-a refuzat! Singura persoană care nu a vrut această distincție
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Ce înseamnă să fii un șofer bun? Titi Aur a venit cu răspunsul / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close