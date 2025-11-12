Un accident tragic a avut loc în weekend pe DN56, în apropiere de Craiova, soldat cu două victime decedate pe loc. Un tânăr șofer de 20 de ani, aflat la volan și concentrat asupra telefonului, a pierdut controlul mașinii, intrând frontal într-un alt autoturism. Ambele persoane aflate la volan au murit pe loc, iar tragedia readuce în prim-plan o problemă tot mai frecventă pe drumurile din România: pierderea atenției la volan, cauzată adesea de utilizarea telefonului mobil.

Fenomenul nu îi privește doar pe tinerii șoferi. Chiar și conducătorii auto mai experimentați sunt tentați să-și distragă atenția, cu consecințe uneori dramatice.

Marea minciună: "Eu mă uit în telefon, dar am atât de multă experiență, încât eu văd drumul"

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a comentat pe marginea acestui caz, subliniind pericolul folosirii telefonului la volan și lipsa unei conștientizări eficiente a riscurilor. În analiza sa, Titi Aur atrage atenția asupra unui aspect mai puțin vizibil, dar esențial: responsabilitatea morală a sistemului, care nu implementează suficiente măsuri de educare și prevenție, lăsând șoferii nepregătiți pentru pericolele reale de pe șosele.

„Din păcate, sunt patru morți pe zi, în medie. Acest accident este doar unul dintre acele accidente grave și urâte, în care a murit un tânăr de 20 de ani, un tânăr de 36 și tot o tânără de 36, dacă nu mă înșel. E un accident recent, în care nu știu exact toate datele cu ceea ce s-a întâmplat, dar avem, din nou, o concluzie clară. Din nou se demonstrează, se dovedește, dacă mai era nevoie – și probabil, din păcate, va mai fi de multe ori nevoie, că acea mică neatenție, care este nebăgată în seamă de conducătorii auto, poate să facă diferența.

Testul geamului mat arată cât de puțin vedem când credem că suntem atenți

Chiar acum, înainte să vin, am avut o discuție cu colegii mei. Noi facem tot felul de discuții în care ajungem să ne contrazicem, să dezbatem ce facem și încotro mergem. Sunt discuții constructive, în care vorbeam, culmea, fix despre acel exercițiu pe care îl facem noi cu atenția, cu telefonul, cu mașina, cu geamul care devine mat, secundele implicate, cât și alte detalii. Am ajuns la niște idei. Ei îmi spuneau că cea mai mare problemă pe care o au cu cursanții este că vin și spun: 'Dom’ne, nu e adevărat ce ne spuneți. Atunci când mă uit în telefon, nu se face geamul alb sau mat, astfel încât să nu văd nimic. Eu mă uit în telefon, dar am atât de multă experiență, încât eu văd drumul'.

Noi încercăm să le arătăm ceva. Avem o filmare în care le expunem faptul că ei pot să vadă, dar văd ca printr-un ochi, printr-un cerc, iar restul, din lateral, intră în ceață. Senzația fiecăruia dintre noi, când ne uităm în telefon, este că nu se poate întâmpla nimic. Și eu, la rândul meu, sunt tentat. Mă abțin, dar există tentația aceea în care gândesc: 'Eu, la experiența mea, la talentul meu, la lucrurile pe care le știu, nu e mare lucru că mă uit în telefon.'

"Acest tânăr nu a apucat să treacă prin acel sistem de conștientizare"

De fapt, se demonstrează, și prin acest accident, acest caz pe care îl discutăm acum, că atâta timp cât nu se întâmplă nimic special în față, nu e nicio problemă. Poți să urmărești cu coada ochiului, dar atenția ta este către telefon. În acele două-trei secunde, ca să nu spun că uneori e mai mult, practic te concentrezi pe telefon, iar în față te uiți, cum se spune în termeni populari, 'cu coada ochiului'. Adică te uiți repede, cât să nu pierzi direcția. Totuși, orice secundă contează.

S-a demonstrat că, în acest accident, a pierdut chiar și direcția. Nu doar că nu a mai văzut ce se întâmplă în față, ci s-a dus și pe contrasens. Se pare că s-a dus și într-un mod imprevizibil, repede, pentru că cel din față, victima, cel care a murit, nici nu a reușit să anticipeze, să frâneze, să iasă de pe drum, să facă ceva.

Acest tânăr de 20 de ani a considerat că, la experiența lui, la ce face el cu telefonul din copilărie, pentru că face parte din generația care s-a născut cu telefonul în mână, e suficient de pregătit să-l butoneze în timp ce conduce. Această generație se joacă cu telefoane, tablete, calculatoare; e mult mai bine pregătită tehnologic față de părinții și bunicii lor, în acest sens. Pentru cei mai în vârstă, telefonul este o opțiune, o chestiune pe care o fac forțați cumva de context; la cei mici de acum vine ca un firesc. E ceva natural pentru ei să o facă des.

Totuși, acest tânăr nu a apucat să treacă prin acel sistem de conștientizare, în care să vadă cât de periculos poate să fie un astfel de gest. El e una dintre victimele sistemului care nu îți insuflă conștientizarea suficient. Sistemul este vinovat moral de acest accident. Dacă el ar face tot ce-i stă în putință, școli, conștientizări, pregătiri, campanii bine gândite, protecția muncii făcută temeinic, atunci am fi altundeva.

Din punctul meu de vedere, vinovatul legal este cel care a stat pe telefon și a intrat pe contrasens, dar vinovatul moral este sistemul. Tot asistăm la accidente groaznice în care vinovatul legal face anumite lucruri pentru că nu era suficient de bine pregătit, nu știa, nu credea sau nu conștientiza perfect impactul acțiunilor sale. Chiar și acela care se urcă beat sau drogat la volan, adesea, nu a fost pregătit să înțeleagă cu adevărat ce face, ca în școlile de pregătire rutieră din Suedia și Elveția”, a explicat Titi Aur.

