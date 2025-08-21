Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a venit cu noi precizări despre lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7).

„În decembrie anul trecut, deschiderea traficului pe Lotul 2 a fost amânată din cauza unor probleme tehnice descoperite la mai multe pasaje și poduri.

- Pasajul peste autostradă de la km 26

- Sudurile au fost consolidate prin montarea de eclise cu șuruburi de înaltă rezistență.

A fost finalizat și deschis traficului.

- Pasajul peste autostradă de la km 33

- A fost remediat punctual

A fost finalizat și deschis traficului.

- Podul de la km 38 peste Râul Sărata

- Cel mai mare și mai complex de pe acest tronson, a ridicat cele mai multe probleme: suduri neconforme și dificultăți apărute din cauza nerespectării unei dispoziții de șantier.

- În primă fază, sudurile au fost consolidate prin montarea de eclise cu șuruburi de înaltă rezistență și au fost realizate consolidări la alte elemente ale tablierului metalic.

Au fost realizate teste dinamice și statice care au avut rezultate bune, dar, pentru ca nu a fost respectată dispoziția de santier (situație care poate crea probleme in ceea ce privește durabilitatea podului) și pentru a avea o analiză cât mai obiectivă, a fost contractat și un expert tehnic internațional. Pe baza Expertizei tehnice, a inspecțiilor comune realizate de Expert si Proiectant, si a discuțiilor din cadrul mai multor întâlniri tehnice, s-a stabilit soluția finală care va fi aplicată iar începând de marți, 19 august 2025, antreprenorul a demarat lucrări de consolidare a unor îmbinări la talpa superioară a tablierului metalic al podului de la km 38.

După finalizarea acestor lucrări, se va efectua un nou set de teste statice pentru verificarea siguranței și durabilității structurii, folosind o tehnologie diferită față de cea folosită la primele teste, la solicitarea expertului.

Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să se poată deschide traficul pe Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești – Buzău“, a transmis Irinel Scrioșteanu.

