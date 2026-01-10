Un bărbat a murit într-un autobuz din Sibiu, sub ochii pasagerilor care efectiv nu au reacționat

Un bărbat a murit într-un autobuz din Sibiu, în timpul unei curse, fără ca vreunul dintre pasageri să semnaleze situația la timp.
Un bărbat a murit într-un autobuz, în Sibiu, fără ca situația să fie semnalată la timp. Deși vehiculul era ocupat, iar cursa a decurs aparent normal, starea gravă a pasagerului nu a fost semnalată până la capătul liniei. Abia atunci, șoferul a aflat că în autobuz se află o persoană posibil inconștientă.
Incidentul s-a produs în noaptea de 8 ianuarie, pe traseul 111. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, se afla în autobuz ca orice alt călător. Nimic nu anunța tragedia care urma să fie descoperită mult prea târziu.
Potrivit relatării conducătorului auto, traseul a fost parcurs fără incidente. Autobuzul a oprit în toate stațiile, iar nimeni nu i-a atras atenția asupra unei situații neobișnuite din interior.
„Am oprit în stații normal. Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic”, a declarat acesta pentru publicația locală Turnul Sfatului.
La finalul cursei, șoferul a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere. A observat că au mai rămăs două persoane în vehicul, însă bărbatul aflat în stare critică nu era vizibil pe monitor.
Unul dintre călători s-a apropiat de conducătorul auto chiar înainte de coborâre și i-a atras atenția asupra unei persoane care părea leșinată.
„Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră”, a explicat șoferul.
Verificarea directă a confirmat temerile. Bărbatul nu mai prezenta semne vitale, iar starea sa era evident gravă.
„Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls”, a completat acesta.
Conducătorul auto a sunat imediat la 112 și a cerut sprijin medical, încercând să urmeze indicațiile primite până la sosirea echipajelor.
„Am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23:04 fusese primit un apel de pe Calea Dumbravii, în dreptul bisericii de pe Mihai Viteazu, prin care se anunța că o persoană din autobuz este inconștientă. Cel care sunase a spus că autobuzul merge spre Calea Dumbravii și apoi a coborât, lăsând ambulanța să caute autobuzul prin oraș”, a povestit șoferul.
La scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale. Manevrele de resuscitare au început imediat.
„Am întrebat dacă îl putem ajuta, să-l întindem sau să-i facem masaj cardiac, dar ni s-a spus să nu-l atingem, că ambulanța sosește imediat. Au venit în jur de șapte cadre medicale și s-au apucat de resuscitare”, a adăugat el.
Intervenția a durat aproximativ o oră și jumătate. Din păcate, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. După confirmarea decesului, a fost necesară implicarea poliției.
„Mi s-a spus să sun la 112 pentru un echipaj de poliție, pentru că persoana era decedată. Au venit criminalistica, judiciarul și cei de la morgă. Totul a durat de la 23:20 până la 2:30.”
Pe parcursul traseului, autobuzul, cu o capacitate de 160 de locuri, transportase aproximativ 50 de pasageri, majoritatea locurilor fiind ocupate. Cu toate acestea, nimeni nu a semnalat starea gravă a bărbatului până la finalul cursei.
Conducătorul auto afirmă că lipsa de reacție a călătorilor l-a marcat profund.
„Eu cred că nu i-a interesat. Nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat că acest om era inconștient. I-am întrebat de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze mai departe. Nu au vrut să oprească autobuzul”, a spus acesta.
Cu o experiență de 46 de ani în domeniu, inclusiv pe drumuri din afara țării, șoferul spune că a mai întâlnit situații similare, dar niciodată una atât de gravă.
„De-a lungul timpului am întâlnit astfel de cazuri de până la zece ori, dar întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat”, povestește șoferul.
Ulterior, s-a aflat că bărbatul care a murit în autobuz tocmai ieșise din tura de noapte și se îndrepta spre casă când i s-a făcut rău.
„Dacă eram anunțat, aș fi oprit imediat autobuzul și, la indicațiile personalului de la 112, aș fi putut începe manevrele de resuscitare”, a spus, în final, bărbatul.
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu