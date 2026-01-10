Un bărbat a murit într-un autobuz din Sibiu, sub ochii pasagerilor care efectiv nu au reacționat

Un bărbat a murit într-un autobuz, în Sibiu, fără ca situația să fie semnalată la timp. Deși vehiculul era ocupat, iar cursa a decurs aparent normal, starea gravă a pasagerului nu a fost semnalată până la capătul liniei. Abia atunci, șoferul a aflat că în autobuz se află o persoană posibil inconștientă.

Incidentul s-a produs în noaptea de 8 ianuarie, pe traseul 111. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, se afla în autobuz ca orice alt călător. Nimic nu anunța tragedia care urma să fie descoperită mult prea târziu.

Cursa a continuat normal, fără semnale de alarmă din partea pasagerilor

Potrivit relatării conducătorului auto, traseul a fost parcurs fără incidente. Autobuzul a oprit în toate stațiile, iar nimeni nu i-a atras atenția asupra unei situații neobișnuite din interior.

„Am oprit în stații normal. Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic”, a declarat acesta pentru publicația locală Turnul Sfatului.

La finalul cursei, șoferul a verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere. A observat că au mai rămăs două persoane în vehicul, însă bărbatul aflat în stare critică nu era vizibil pe monitor.

Loc greu vizibil

Unul dintre călători s-a apropiat de conducătorul auto chiar înainte de coborâre și i-a atras atenția asupra unei persoane care părea leșinată.

„Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră”, a explicat șoferul.

Verificarea directă a confirmat temerile. Bărbatul nu mai prezenta semne vitale, iar starea sa era evident gravă.

„Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls”, a completat acesta.

Apeluri la 112 și o ambulanță care a căutat autobuzul prin oraș

Conducătorul auto a sunat imediat la 112 și a cerut sprijin medical, încercând să urmeze indicațiile primite până la sosirea echipajelor.

„Am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23:04 fusese primit un apel de pe Calea Dumbravii, în dreptul bisericii de pe Mihai Viteazu, prin care se anunța că o persoană din autobuz este inconștientă. Cel care sunase a spus că autobuzul merge spre Calea Dumbravii și apoi a coborât, lăsând ambulanța să caute autobuzul prin oraș”, a povestit șoferul.

La scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale. Manevrele de resuscitare au început imediat.

„Am întrebat dacă îl putem ajuta, să-l întindem sau să-i facem masaj cardiac, dar ni s-a spus să nu-l atingem, că ambulanța sosește imediat. Au venit în jur de șapte cadre medicale și s-au apucat de resuscitare”, a adăugat el.

Bărbatul a murit, în ciuda eforturilor medicilor

Intervenția a durat aproximativ o oră și jumătate. Din păcate, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. După confirmarea decesului, a fost necesară implicarea poliției.

„Mi s-a spus să sun la 112 pentru un echipaj de poliție, pentru că persoana era decedată. Au venit criminalistica, judiciarul și cei de la morgă. Totul a durat de la 23:20 până la 2:30.”

Pe parcursul traseului, autobuzul, cu o capacitate de 160 de locuri, transportase aproximativ 50 de pasageri, majoritatea locurilor fiind ocupate. Cu toate acestea, nimeni nu a semnalat starea gravă a bărbatului până la finalul cursei.

Indiferență greu de explicat, spune șoferul

Conducătorul auto afirmă că lipsa de reacție a călătorilor l-a marcat profund.

„Eu cred că nu i-a interesat. Nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat că acest om era inconștient. I-am întrebat de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze mai departe. Nu au vrut să oprească autobuzul”, a spus acesta.

Cu o experiență de 46 de ani în domeniu, inclusiv pe drumuri din afara țării, șoferul spune că a mai întâlnit situații similare, dar niciodată una atât de gravă.

„De-a lungul timpului am întâlnit astfel de cazuri de până la zece ori, dar întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat”, povestește șoferul.

Ulterior, s-a aflat că bărbatul care a murit în autobuz tocmai ieșise din tura de noapte și se îndrepta spre casă când i s-a făcut rău.

„Dacă eram anunțat, aș fi oprit imediat autobuzul și, la indicațiile personalului de la 112, aș fi putut începe manevrele de resuscitare”, a spus, în final, bărbatul.

