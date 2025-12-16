Cum se calculeaza impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Cu cat vom plati in plus

În general, impozitul auto de la 1 ianuarie 2026 va fi mai mare pentru mașinile mai vechi, considerate a fi mai poluante. În multe cazuri, impozitele s-ar putea chiar dubla.

Criterii pentru calcularea impozitului auto de la 1 ianuarie 2026

Noul calcul nu mai are la bază doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare (Euro) a mașinii. La unele categorii vor fi aplicate și coeficienți locali.

Care este formula de calcul

În primul rând, se stabilește numărul de unități de 200 cm cubi din capacitatea motorului. De exemplu, un motor de mașină de 1400 cm cubi are 7 unități. Apoi, fiecare unitate este înmulțit cu un tarif care diferă, în funcție de norma de poluare (Euro).

De regulă, pentru mașinile electrice se aplică un tarif fix anual. Mai mult, se poate aplica o taxă suplimentară pentru vehiculele cu o valoare de peste 375.000 lei.

Exemplu de calcul

De exemplu, pentru un motor cu o capacitate cilindrică mai mică de 1600 cm cubi, cu norma de poluare Euro 6, impozitul anual ar fi între 80 și 100 de lei. Pentru același motor, dar cu norma de Euro 4 sau mai mică, impozitul anual ar fi între 90 și 150 de lei.

Pentru un motor cu o capacitate cilindrică 1.601-2.000 cm cubi, norma de poluare Euro 5, impozitul ar fi între 200 și 280 de lei.

Pentru un motor cu o capacitate cilindrică 2.001-2600 cm cubi, Euro 6, impozitul ar fi 600 și 900 lei.

Pentru un motor cu o capacitate cilindrică mai mare de 2601 cm cubi, cu orice normă de poluare, impozitul ar fi între 1.000 și 2.000 de lei.

De exemplu, o mașină de 1,6 litri, Euro 5, ar putea avea un impozit de 213-267 lei pe an. Unul de 1,6 litri Euro 3 ar putea avea un impozit de 238 - 297 llei pe an.

Impozitul pentru mașinile electrice sau hibride

Mașinile electrice vor plăti, de regulă, un impozit fix mult mai mic, față de motoarele convenționale. De exempli, aproximativ suma de 40 de lei pe an. Mașinile hibride pot avea impozite diferite, însă, în general, sunt taxate mai avantajos față de cele asemănătoare pe benzină/motorină.

