€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Cum se calculeaza impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Cu cat vom plati in plus
Data actualizării: 10:39 16 Dec 2025 | Data publicării: 10:39 16 Dec 2025

Cum se calculeaza impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Cu cat vom plati in plus
Autor: Andrei Itu

sofer (2) Sofer. Foto: Freepik.com
 

Din 1 ianuarie 2026, modul de calcul al impozitului auto se schimbă semnificativ.

În general, impozitul auto de la 1 ianuarie 2026 va fi mai mare pentru mașinile mai vechi, considerate a fi mai poluante. În multe cazuri, impozitele s-ar putea chiar dubla.

Criterii pentru calcularea impozitului auto de la 1 ianuarie 2026

Noul calcul nu mai are la bază doar capacitatea cilindrică, ci și norma de poluare (Euro) a mașinii. La unele categorii vor fi aplicate și coeficienți locali.

Care este formula de calcul

În primul rând, se stabilește numărul de unități de 200 cm cubi din capacitatea motorului. De exemplu, un motor de mașină de 1400 cm cubi are 7 unități. Apoi, fiecare unitate este înmulțit cu un tarif care diferă, în funcție de norma de poluare (Euro).

De regulă, pentru mașinile electrice se aplică un tarif fix anual. Mai mult, se poate aplica o taxă suplimentară pentru vehiculele cu o valoare de peste 375.000 lei.

Exemplu de calcul

De exemplu, pentru un motor cu o capacitate cilindrică mai mică de 1600 cm cubi, cu norma de poluare Euro 6, impozitul anual ar fi între 80 și 100 de lei. Pentru același motor, dar cu norma de Euro 4 sau mai mică, impozitul anual ar fi între 90 și 150 de lei.

Pentru un motor cu o capacitate cilindrică 1.601-2.000 cm cubi, norma de poluare Euro 5, impozitul ar fi între 200 și 280 de lei.

Pentru un motor cu o capacitate cilindrică 2.001-2600 cm cubi, Euro 6, impozitul ar fi 600 și 900 lei.

Pentru un motor cu o capacitate cilindrică mai mare de 2601 cm cubi, cu orice normă de poluare, impozitul ar fi între 1.000 și 2.000 de lei.

De exemplu, o mașină de 1,6 litri, Euro 5, ar putea avea un impozit de 213-267 lei pe an. Unul de 1,6 litri Euro 3 ar putea avea un impozit de 238 - 297 llei pe an.

Vezi și - Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin

Impozitul pentru mașinile electrice sau hibride

Mașinile electrice vor plăti, de regulă, un impozit fix mult mai mic, față de motoarele convenționale. De exempli, aproximativ suma de 40 de lei pe an. Mașinile hibride pot avea impozite diferite, însă, în general, sunt taxate mai avantajos față de cele asemănătoare pe benzină/motorină.

Vezi și -  Cresc taxele cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Momentul în care „lucrurile vor lua o turnură și mai serioasă”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

impozit auto
calcul impozit auto
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Tudorel Toader începe să-și publice memoriile
Publicat acum 18 minute
Cum se calculeaza impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Cu cat vom plati in plus
Publicat acum 32 minute
Protest spontan în Constanța. Autobuzele CT Bus, scoase de pe trasee, după ce angajații nu au primit prime de sărbători
Publicat acum 37 minute
Taylor Swift și-a făcut dansatorii să plângă: Ce bonusuri le-a acordat angajaților săi
Publicat acum 47 minute
Ford apasă tare frâna la fabricarea de mașini electrice (EV): La ce modele renunță
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 14 Dec 2025
Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău
Publicat acum 17 ore si 30 minute
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat acum 21 ore si 57 minute
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
 
fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

vezi arhiva de editoriale
 
x close