Data publicării:

Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Victor Sfiazof, omul din spatele Dacia Bigster. Sursa: Facebook Dacia
Victor Sfiazof, omul din spatele Dacia Bigster. Sursa: Facebook Dacia

Bigster, cel mai nou model de la Dacia, a fost testat la viteză maximă pe Autobahn, în Germania.

Noua Dacia Bigster a fost testată pe Autobahn în Germania la viteză maximă, care a urcat până la 180 km/h. Modelul testat a fost unul Hybrid de 155 de cai putere și 1,4 tone. La viteza de 180 km/h, computerul de bord a afișat un consum de 6 litri la 100 de kilometri, potrivit Tech Rider.

Mașina s-a comportat impecabil la viteză deosebit de mare, a avut o stabilitate bună, echilibrată, însă potrivit celor care au testat-o, reprizele de accelerație după 130 km/h sunt modeste. De asemenea, cutia de viteze multimodală, cu patru trepte pentru motorul termic și două pentru cel electric, și-a dovedit eficiența, dar la viteză maximă schimbările nu au fost instantanee.

Cele două motoare și-au arătat mai bine eficiența atunci când bateria a fost încărcată la 50-60%. Consumul a rămas scăzut chiar și la viteza maximă permisă de computerul de bord (180 km/h), ceea ce sugerează o eficiență bună a mașinii pe autostradă.

Mașina testată a avut un motor pe benzină de 1,8 litri, asistat de un sistem electric, pentru o putere totală de 155 CP și un cuplu de 205 Nm.

Bateria de 1,4 kWh se încarcă rapid în mers, iar modul „B” și funcția „E-Save” permit păstrarea energiei pentru momentele în care este nevoie de un plus de putere. 

La viteze de croazieră, suspensia a filtrat bine denivelările mari, dar a transmis zgomotele și vibrațiile celor mici.

Testul de pe Autobahn a confirmat că Dacia Bigster Hybrid 155 poate menține viteze mari cu un consum rezonabil pentru un SUV din această clasă. Este o alegere potrivită pentru cei care caută un compromis între preț, dotări și performanțe, cu condiția să accepte că nu este o mașină sport, ci un vehicul orientat spre confort și eficiență.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video
11 aug 2025, 20:40
Reacția UNSAR la "dezinformările" apărute privind scumpirea mai mare a polițelor RCA în România
05 aug 2025, 16:22
O copilă de 10 ani, rănită într-un accident produs de o minoră aflată la volan
04 aug 2025, 19:59
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Șoferii nu pot înainta din cauza fumului gros / foto în articol
01 aug 2025, 16:50
Tragedii în lanț în Neamț: Două accidente mortale în doar zece minute
01 aug 2025, 11:14
Se circulă pe drum de mare viteză din inima Olteniei până la Constanța. Drumul expres Craiova - Pitești a fost finalizat și dat în trafic / video
31 iul 2025, 16:48
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Legea Anastasia a salvat peste 100 de vieţi de la promulgare. Modificarea Codului Penal care îi sperie pe şoferi mai mult decât închisoarea
27 iul 2025, 15:38
Cele mai grave accidente rutiere nu au loc pe autostradă sau drumuri naţionale. Surpriza avută de senatorul Robert Cazanciuc
27 iul 2025, 08:05
Escrocherie în parcările din București: Hoții pun coduri QR false pentru a fura bani de pe carduri
25 iul 2025, 23:06
Probleme la podul Giurgiu - Ruse. Anunțul zilei pentru șoferii care vor să meargă în Bulgaria
25 iul 2025, 10:23
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când va fi gata autostrada Ploiești - Buzău (A7). Ionel Scrioșteanu (MTI), detalii despre problemele de la lotul 2
28 iul 2025, 16:06
Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările
25 iul 2025, 07:56
Ionel Scrioșteanu (MTI), reacție după nemulțumirile românilor legate de nodul rutier dintre A0 și A1. Anunț important pentru șoferi
24 iul 2025, 15:20
Mașinile chinezești invadează Europa: Creștere de 91% la înmatriculări și o cotă de piață record
23 iul 2025, 21:44
Circulație restricționată pe A1. Informația zilei pentru șoferi
23 iul 2025, 08:21
Conduci în papuci, sandale sau pantofi cu toc? Titi Aur explică la ce riscuri de expui / video
20 iul 2025, 08:02
Când există riscul să-ți explodeze anvelopa la mașină. Titi Aur, explicații / video
20 iul 2025, 11:01
A0 le dă deja bătăi de cap șoferilor. Problema uriașă de care m-am lovit la intrarea pe A1 / video
19 iul 2025, 20:10
Drumul morții E85 a mai luat două vieți. Doi bărbați au murit, astăzi, în urma unui accident
18 iul 2025, 11:24
Programul Rabla Auto continuă și în 2025. Statul alocă 200 de milioane de lei pentru mașini mai puțin poluante
16 iul 2025, 12:18
Trei pasaje din București, foarte circulate, pericol pentru șoferi. Intră în reparații capitale. Cel de la Lujerului are nevoie de aproape 3 ani de reparații
16 iul 2025, 11:50
Titi Aur arată lecția de siguranță rutieră implementată de ISU, dar ignorată de restul României: Când vreodată o să vedem asta pe plan național?
12 iul 2025, 00:02
Schimbare radicală în trafic: Ce vehicule nu vor mai putea circula în București
11 iul 2025, 20:30
Diferenţa dintre România şi Germania la viteza pe autostradă. Ce nu o să vezi niciodată în Germania
06 iul 2025, 12:59
Exerciţiul pe care şoferii de TIR ar trebui să îl facă, dar nu îi obligă nimeni. Consecinţa este răsturnarea
06 iul 2025, 08:10
Urmărire încheiată cu accident: Un șofer băut s-a izbit de un copac în timp ce fugea de poliție
05 iul 2025, 12:56
Situaţie inedită cu daunele unei maşini. Suspensia pe dreapta se strică mai repede decât suspensia pe stânga. Iată explicaţia
05 iul 2025, 11:21
Tragedie în Râmnicu Vâlcea. Doi tineri urmăriți de poliție au ars de vii după ce mașina în care se aflau a luat foc / video
29 iun 2025, 10:03
Fenomenul îngrijorător care apare când conduci: Ce este „adormirea simțurilor“ și ce să faci pentru a depăși riscurile / video
29 iun 2025, 09:04
De ce este ATV-ul printre cele mai periculoase vehicule. Riscurile la care te expui când te urci pe „monstruleț“ / video
29 iun 2025, 21:09
Titi Aur, mesaj pentru persoanele care stau cu picioarele pe bordul mașinii în timpul mersului / video
04 iul 2025, 20:50
Taxiurile lui Elon Musk, fără șofer, surprinse pe contrasens, cu viteză peste limită
23 iun 2025, 17:37
Copii pe trotinete şi biciclete, aproape de o tragedie în Timişoara. Titi Aur: Nu au nicio vină ei
22 iun 2025, 18:06
Cum să reacționezi corect la volan în timpul unei căderi de grindină. Sfaturile lui Titi Aur pentru șoferi
15 iun 2025, 23:24
Permisul auto, mai greu de obținut? Examenul auto, pe cale să se schimbe. Ce reforme propune Avocatul Poporului
15 iun 2025, 15:29
Sperietoare pe șoselele din Bulgaria pentru români. Titi Aur: Pentru noi, e riscant să ne asumăm VIDEO
14 iun 2025, 18:59
Veste bună pentru șoferii cu experiență. Vor obține mai ușor permisul pentru o categorie superioară
11 iun 2025, 17:53
Accident în Predeal. Trafic blocat
09 iun 2025, 17:00
Trotinetele electrice, risc uriaș pe șosele. Titi Aur dă exemplul Țărilor de Jos: Acolo e pericol public. Se confiscă direct
08 iun 2025, 20:06
E incredibil de ce în România s-a evitat construirea de sensuri giratorii. Titi Aur dezvăluie ce răspuns a primit de la autorități / video
07 iun 2025, 20:38
Copac căzut pe un tramvai în Sectorul 5 / foto în articol
04 iun 2025, 20:52
Centura Capitalei, o rușine. A fost inundată de o aversă - FOTO/ Informații de ultimă oră de la Poliție: trafic deviat!
30 mai 2025, 16:12
Incident pe linia de tramvai 41. Sute de călători, nevoiți să aștepte din cauza unui bărbat care a căzut
29 mai 2025, 09:24
Accident devastator pe DN2: Mașini avariate și șase persoane implicate, printre care și copii
25 mai 2025, 21:01
Faza din trafic pe care Titi Aur nu reuşeşte să o explice
25 mai 2025, 09:40
Accident grav între un TIR și un autocar cu 20 de pasageri. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
23 mai 2025, 14:43
Închiriere auto pe termen lung vs. leasing: Ce să alegi?
22 mai 2025, 13:35
Carambol cu patru mașini în Dej – trei victime, una încarcerată
18 mai 2025, 14:09
Regulă nou pentru șoferi, atunci când fac depășiri. Titi Aur: O schimbare în rău / Crește riscul de accident / video
04 iun 2025, 18:07
Cum a salvat emisiunea DC Conducem viața unui român. Scrisoarea de mulțumire primită de Titi Aur de la un șofer / video
17 mai 2025, 17:03
Cele mai noi știri
acum 1 ora 30 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 38 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 50 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 52 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 6 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 40 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 2 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
acum 3 ore 9 minute
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
acum 6 ore 36 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 44 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel