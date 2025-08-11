Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video

Bigster, cel mai nou model de la Dacia, a fost testat la viteză maximă pe Autobahn, în Germania.

Noua Dacia Bigster a fost testată pe Autobahn în Germania la viteză maximă, care a urcat până la 180 km/h. Modelul testat a fost unul Hybrid de 155 de cai putere și 1,4 tone. La viteza de 180 km/h, computerul de bord a afișat un consum de 6 litri la 100 de kilometri, potrivit Tech Rider.

Mașina s-a comportat impecabil la viteză deosebit de mare, a avut o stabilitate bună, echilibrată, însă potrivit celor care au testat-o, reprizele de accelerație după 130 km/h sunt modeste. De asemenea, cutia de viteze multimodală, cu patru trepte pentru motorul termic și două pentru cel electric, și-a dovedit eficiența, dar la viteză maximă schimbările nu au fost instantanee.

Cele două motoare și-au arătat mai bine eficiența atunci când bateria a fost încărcată la 50-60%. Consumul a rămas scăzut chiar și la viteza maximă permisă de computerul de bord (180 km/h), ceea ce sugerează o eficiență bună a mașinii pe autostradă.

Mașina testată a avut un motor pe benzină de 1,8 litri, asistat de un sistem electric, pentru o putere totală de 155 CP și un cuplu de 205 Nm.

Bateria de 1,4 kWh se încarcă rapid în mers, iar modul „B” și funcția „E-Save” permit păstrarea energiei pentru momentele în care este nevoie de un plus de putere.

La viteze de croazieră, suspensia a filtrat bine denivelările mari, dar a transmis zgomotele și vibrațiile celor mici.

Testul de pe Autobahn a confirmat că Dacia Bigster Hybrid 155 poate menține viteze mari cu un consum rezonabil pentru un SUV din această clasă. Este o alegere potrivită pentru cei care caută un compromis între preț, dotări și performanțe, cu condiția să accepte că nu este o mașină sport, ci un vehicul orientat spre confort și eficiență.

