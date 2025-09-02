Data publicării:

EXCLUSIV  Directiva venită de la Bruxelles: Pedepse mai aspre pentru șoferii începători. Titi Aur: Modelul, preluat din Suedia. Și Elveția are același sistem

Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

O directivă UE propune ca șoferii începători să fie supuși unei perioade de probă de doi ani, cu reguli mai stricte și sancțiuni mai severe pentru nerespectarea normelor de siguranță.

Până în 2030, Uniunea Europeană își propune să introducă o serie de reguli privind permisele de conducere, printre care un permis digital valabil în toate statele membre și o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători, menită să crească siguranța rutieră și să formeze șoferi responsabili.

Șoferii noi vor fi supuși unor reguli mai stricte și unor sancțiuni mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului, pentru nepurtarea centurilor de siguranță sau a sistemelor de siguranță pentru copii. Propunerea europeană are ca scop încurajarea statelor membre să adopte o politică de toleranță zero față de alcool și droguri pentru toți șoferii.

Măsura, după modelul suedez

Titi Aur, expert în conducere defensivă, consideră că măsura, implementată de multă vreme în Suedia, este esențială pentru formarea corectă a șoferilor în primii doi ani după obținerea permisului.

Este un pas înainte. Suedia are sistemul acesta. A venit cu un program Vision Zero, care înseamnă zero morți în accidente rutiere, care a fost preluat, între timp, de Uniunea Europeană și care nu e acceptat sub nicio formă de societatea din România. Și Elveția are același sistem, cu acei doi ani.

Citește și: De ce e România codașă la siguranța rutieră: Lecția Elveției privind obținerea permisului de conducere

De ce doi ani de la obținerea permisului?

Unii se întreabă: De ce doi ani, de ce nu șapte? Pentru că acolo s-a lucrat cu psihologi, iar ei au spus că un proaspăt șofer, indiferent la ce vârstă ia permisul, așa cum se formează în primii doi ani, cam așa rămâne. Dacă te-ai format să conduci defensiv, preventiv, atent în primii doi ani, mai puțin probabil să te strici. Te poți strica și mai târziu, dar majoritatea cam așa rămân.

Dacă din prima zi în care iei permisul ești tânăr, nebunatic, cu un pic mai multă adrenalină și te formezi să conduci agresiv, rămâi așa. Și pe urmă e greu să te aduc înapoi. Cei doi ani sunt decisivi ca program de formare al șoferilor”, a declarat instructorul în conducere defensivă, Titi Aur, la emisiunea DC Conducem.

„Dacă această directivă propune asta, este foarte corect. Înseamnă că, într-adevăr, Uniunea Europeană este atentă la acest proiect adus în prim-plan de suedezi, de aproape acum 30 de ani”, a mai punctat Titi Aur.

Youtube video image

02 sep 2025, 19:34
