Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite

Un tânăr polițist de 20 de ani a provocat un accident grav în județul Galați, lovind o căruță. În urma impactului, o femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite grav.

Un grav accident rutier s-a produs marți, 9 septembrie, în județul Galați, soldat cu o victimă fatală și trei persoane rănite grav, după ce o autospecială de poliție a intrat în coliziune cu un atelaj hipo.

Potrivit polițiștilor de la Biroul Rutier Galați, apelul la numărul de urgență 112 a semnalat evenimentul pe DJ 255, între localitățile Pechea și Rediu.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, aceștia au stabilit că o autospecială de poliție, condusă de un tânăr de 20 de ani, din Matca, județul Galați, care circula dinspre Pechea către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo aflat pe aceeași direcție de deplasare”, a transmis IPJ Galați.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite grav: doi bărbați, de 23 și 73 de ani, și o femeie de 47 de ani, iar o femeie de 71 de ani a decedat. Toți erau din Pechea și se aflau în atelajul hipo.

Poliția a precizat că „rezultatele testării celor doi conducători de vehicule privind consumul de alcool au fost negative”.

Investigațiile continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragicul accident, potrivit Agerpres.

