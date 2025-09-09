TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7. Trafic blocat

Traficul este oprit temporar pe DN 7, la kilometrul 461, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin din județul Arad, din cauza unui autotren a lovit un cap de pod și a luat foc, precizează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Incidentul s-ar fi produs pe fondul unei defecțiuni.

Două persoane evaluate medical

În urma evenimentului, două persoane au fost rănite ușor.

După lichidarea incendiului, traficul va fi reluat, urmând a se desfășura printr-o parcare adiacentă, mai precizează autoritățile.

