Șoferii care parchează pe spațiul verde riscă sancțiuni uriașe. Amenzile din Codul Rutier 2025

Parcarea mașinilor pe spațiile verzi a devenit o problemă tot mai acută în marile orașe din România, unde autoritățile locale anunță o ofensivă împotriva celor care distrug zonele verzi transformându-le în locuri de parcare improvizate. De luna aceasta, controalele sunt mai dese, iar sancțiunile sunt considerabil mai dure.

Începând cu noiembrie 2025, șoferii care aleg să-și lase mașinile pe peluze, în parcuri sau lângă arborii din aliniamente riscă amenzi de până la 2.500 de lei. În unele cazuri, polițiștii locali pot dispune inclusiv ridicarea vehiculului, costurile fiind suportate integral de proprietar.

Ce prevede legea actuală

Potrivit noilor reglementări, parcarea pe spațiile verzi este considerată o contravenție gravă. În București și județul Ilfov, amenda pentru autoturisme variază între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru vehiculele de mare tonaj poate ajunge la 2.500 de lei.

Și alte orașe, precum Suceava, au introdus sancțiuni similare: între 800 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și până la 2.500 de lei pentru firme. Măsura are scopul de a descuraja comportamentele care afectează spațiile verzi și de a proteja mediul urban.

Sancțiuni suplimentare și costuri ascunse

Pe lângă amenda propriu-zisă, șoferii pot suporta și alte consecințe: vehiculul poate fi blocat sau ridicat, iar taxele de recuperare pot depăși câteva sute de lei. În plus, aplicarea punctelor de amendă, fiecare valorând 202,5 lei în 2025, poate ridica valoarea totală a sancțiunii la peste 1.200 de lei în cazurile mai grave. Poliția Locală efectuează periodic verificări și raportează mii de astfel de abateri în fiecare an.

Unde mai este interzis să parchezi

Pe lângă spațiile verzi, șoferii riscă amenzi și în alte locuri interzise: pe trotuare sau piste de biciclete, unde pot plăti până la 1.215 lei, dar și în curbe, la treceri de pietoni sau în zone cu semne de „oprirea interzisă”. Vehiculele lăsate pe locuri rezervate, pentru persoane cu dizabilități sau stații de încărcare electrică, pot fi ridicate imediat, notează România TV.

Autoritățile speră că noile sancțiuni vor schimba comportamentul șoferilor și vor reda spațiilor verzi funcția lor inițială: aceea de a oferi aer curat și un mediu mai sănătos pentru locuitorii orașelor.

CITEȘTE ȘI: Cod rutier 2025. Este obligatorie roata de rezervă sau riști amendă?