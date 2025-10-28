€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 21:22 28 Oct 2025 | Data publicării: 21:19 28 Oct 2025

EXCLUSIV Titi Aur, atacat în trafic pentru că a dat prioritate autobuzului. ”Nesimțitul de mine a frânat” VIDEO
Autor: Roxana Neagu

masina lumini pixabay Sursa foto: Pixabay/ imagine ilustrativă
 

Instructorul de conducere defensivă Titi Aur a vorbit despre momentul în care era să fie bătut în trafic.

Legislația rutieră prevede că, în momentul în care un autobuz semnalizează intenția de a ieși dintr-o stație cu alveolă, șoferii care circulă pe prima bandă trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească și să-i dea prioritate, să reintre în trafic. În caz contrar, este neacordare de prioritate și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1.215 lei și 1.620 lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. 

Atenție! Legea nu spune nimic despre mijloacele de transport persoane private, ci se referă doar la regiile autonome de transport public ale primăriilor. 

Titi Aur, atacat în trafic de un șofer supărat pe lege

În contextul acesta, instructorul de conducere defensivă a dezvăluit, în direct la DCNews, cum era să fie bătut, la el acasă, în orașul natal, după ce a acordat prioritate autobuzului. 

”Acum două săptămâni, era să mănânc bătaie. Am luat foarte multe înjurături. Eram într-un orășel, în provincie, au trecut două mașini în fața mea care nu au acordat prioritate autobuzului - fiind două benzi pe sens plus alveola. Eu am oprit, banda din stânga era ocupată și cel din spatele meu, care oricum era foarte aproape de mine, când am oprit și am dat prioritate autobuzului, m-a claxonat, m-a depășit, a venit paralel cu mine, m-a înjurat, mi-a arătat degete, dacă opream, sigur mă lua la bătaie, pentru că l-am surprins că am oprit.

”Nesimțitul de mine a frânat”

După ce două mașini în fața mea nu au acordat prioritate, eu am oprit, pentru că autobuzul semnaliza și se încadra puțin ca să plece din alveolă. Deci am fost aproape să vin cu ochii umflați la emisiune. Foarte supărat a fost șoferul acela că nesimțitul de mine a frânat ca să iasă autobuzul din stație. Autobuzul are prioritate ca să intre pe banda 1. De acolo încolo trebuie să respecte regulile de circulație. Dacă nu-l lași să iasă din alveolă, îți ia permisul, pentru neacordare de prioritate” a spus Titi Aur, instructor de conducere defensivă, în cadrul emisiunii ”DC Conducem”, realizată de Florin Răvdan. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
trafic
conducere defensiva
sofer
autobuz
prioritate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă promite un București ca Viena
Publicat acum 29 minute
Kelemen Hunor spune că „a fost ciuruit” pe tema pensiilor magistraților. Legea, blocată până la motivarea CCR
Publicat acum 29 minute
Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Lovește direct în interesele strategice ale României"!
Publicat acum 36 minute
Pentagonul, deranjat de filmul „O casă de dinamită”. Este America atât de vulnerabilă în fața unui atac nuclear? - VIDEO
Publicat acum 41 minute
Câini albaștri la Cernobîl. Imaginile care au făcut înconjurul planetei - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 34 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 12 ore si 54 minute
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close