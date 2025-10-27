€ 5.0848
Data publicării: 11:00 27 Oct 2025

EXCLUSIV Titi Aur: Era să mănânc bătaie în trafic
Autor: Ioan-Radu Gava

titi aur6
 

DC Conducem revine cu un nou episod. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, analizează noi imagini din trafic şi dezbate noi subiecte.

Aflăm împreună cum specialistul emisiunii a fost la un pas să fie linşat în trafic, pentru că a respectat legea. De asemenea, vorbim despre depăşirea pe autostradă, dar şi despre situaţii din trafic pe care le-am considera de necrezut dacă nu le-am vedea filmate. 

Emisiunea se transmite marţi, 28 octombrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau filmări din trafic, ni le puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected].

Rămâneţi alături de noi!

titi aur
bataie in trafic
dc conducem
