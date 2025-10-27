DC Conducem revine cu un nou episod. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, analizează noi imagini din trafic şi dezbate noi subiecte.
Aflăm împreună cum specialistul emisiunii a fost la un pas să fie linşat în trafic, pentru că a respectat legea. De asemenea, vorbim despre depăşirea pe autostradă, dar şi despre situaţii din trafic pe care le-am considera de necrezut dacă nu le-am vedea filmate.
Emisiunea se transmite marţi, 28 octombrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.
Dacă aveţi sugestii de subiecte sau filmări din trafic, ni le puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected].
Rămâneţi alături de noi!
de Val Vâlcu