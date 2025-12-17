€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Taxe mai mari și tăieri de salarii în 2026? Analiza Vioricăi Dăncilă / video
Data publicării: 20:24 17 Dec 2025

EXCLUSIV Taxe mai mari și tăieri de salarii în 2026? Analiza Vioricăi Dăncilă / video
Autor: Anca Murgoci

viorica dancila la dcnews
 

Viorica Dăncilă vine la DC News!

Joi, de la ora 12.00, Viorica Dăncilă, fostul premier al României, vine la emisiunea „Ce se întâmplă?”, difuzată la DC News și DC News TV - Facebook și Youtube, și realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Taxe și impozite mai mari, tăieri, înghețări de salarii și pensii, inflație mai mare decât în celebra criză din 2010!

Proteste pentru independența Justiției sau pentru capturarea politică a Justiției?


Romania, rol neclar în negocierile de pace pentru Ucraina. Cu ce consecințe?


Coaliție, certuri zilnice, dar partidele rămân la guvernare... Ce urmează în 2026?


Analiza anului 2025 cu fostul premier al Romaniei, Viorica Dăncilă, în direct la „Ce se întâmplă?", joi de la ora 12:00 pe DC News și DC News TV.

VEZI ȘI: Viorica Dăncilă, distinsă cu Ordinul Binelui Discret de Asociația Detectivilor 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viorica dancila
2026
salarii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Netanyahu: Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării"
Publicat acum 16 minute
Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc
Publicat acum 25 minute
Trump, noi insulte la adresa lui Biden şi Obama. Ce a făcut la Casa Albă
Publicat acum 31 minute
Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video
Publicat acum 41 minute
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei cere verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close