Stiri

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei cere verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320
Data actualizării: 21:21 17 Dec 2025 | Data publicării: 21:20 17 Dec 2025

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei cere verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320
Autor: Alexandra Curtache

Avion Airbus Avion Airbus. Foto: Unsplash
 

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia A320 să efectueze o inspecţie vizuală şi să repare orice panouri neconforme găsite pe fuselaj, transmite Bloomberg.

Operatorii care au aeronave din familia A320 cu piese potenţial neconforme trebuie să efectueze o inspecţie vizuală şi o măsurare completă a grosimii panourilor, se arată într-un ordin emis miercuri de EASA.

Notificarea vine după ce un "furnizor Airbus a identificat o problemă de calitate în producţie, rezultând în potenţiale abateri de la grosimea specificată a diferitelor panouri de fuselaj livrate către Airbus", a precizat autoritatea de reglementare.

Citește și: Greve pe aeroporturile din Europa, în perioada Crăciunului. Unde vor fi zboruri anulate și întârzieri

Risc pentru integritatea structurală a aeronavelor

"Această problemă, dacă nu este detectată şi corectată, în combinaţie cu anumite condiţii de reparare, ar putea afecta integritatea structurală a avionului", a avertizat EASA.

Panourile au fost fabricate de Sofitec Aero SL, iar Airbus a anunţat anterior că implementează un plan de acţiune comun cu furnizorul spaniol, care include prezenţa unor specialişti la fabrica din Sevilia.

Furnizorul spaniol se află în centrul problemelor recente de control al calităţii care au forţat Airbus să îşi reducă obiectivele de livrări pentru 2025. 

Un total de 628 de avioane conţin panouri care pot fi prea groase sau prea subţiri din cauza unei probleme de fabricaţie, a dezvăluit Bloomberg la începutul acestei luni.

Airbus, lider global cu prezenţă şi în România

Majoritatea acestor aeronave sunt încă la Airbus, deşi aproximativ 170 zboară în prezent.

Grupul Airbus este lider global în aeronautică, spaţiu şi servicii conexe. Airbus oferă o gamă variată de avioane de pasageri, de la 100 la peste 600 de locuri, şi mai furnizează elicoptere, aeronave-cisternă, de luptă, de transport şi pentru alte misiuni.

Airbus este prezentă în România cu toate cele trei divizii: Airbus Helicopters România şi Premium Aerotec în Braşov şi Airbus Defense and Space în Bucureşti. 

airbus
avion
verificare
EASA
