DCNews Stiri Situația zborurilor după alerta Airbus: Ce avioane mai sunt afectate și unde există întârzieri
Data publicării: 13:35 30 Noi 2025

Situația zborurilor după alerta Airbus: Ce avioane mai sunt afectate și unde există întârzieri
Autor: Doinița Manic

Situația zborurilor după alerta Airbus Situația zborurilor după alerta Airbus. Foto: Unsplash
 

Află în articol care este situația zborurilor acum, după ce 6.500 de aeronave Airbus A320 au fost oprite la sol pentru o actualizare urgentă de software.

Mii de avioane Airbus revin la serviciul normal după ce au fost temporar oprite la sol, în urma unui avertisment că radiațiile solare ar putea interfera cu calculatoarele de la bord, gigantul aerospațial solicitând o actualizare urgentă de software, scrie BBC.

Airbus a precizat că aproximativ 6.000 dintre avioanele sale A320 au fost afectate, majoritatea necesitând o actualizare rapidă a software-ului, iar aproximativ 900 de avioane mai vechi necesită înlocuirea computerului.

Sâmbătă, ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că actualizările „au decurs foarte bine” pentru peste 5.000 de avioane, iar mai puțin de 100 aveau încă nevoie de actualizare.

Directorul general al Airbus, Guillaume Faury, și-a cerut scuze pentru ceea ce a numit „provocări logistice și întârzieri”. El a spus că echipele lucrează pentru a se asigura că actualizările sunt finalizate „cât mai rapid posibil”.

Țările în care au existat probleme

În dimineața zilei de sâmbătă, mai multe zboruri Air France de pe Aeroportul Charles de Gaulle din Paris au fost întârziate sau anulate.

American Airlines a spus că se așteaptă la „întârzieri operaționale”, dar a adăugat că majoritatea actualizărilor urmau să fie finalizate sâmbătă.

Delta Airlines a declarat că impactul asupra operațiunilor sale va fi limitat.

Autoritatea de Aviație Civilă din Marea Britanie a precizat că traficul aerian nu a fost afectat în mod serios. Aeroportul Gatwick din Londra a raportat „unele perturbări”, în timp ce Heathrow a spus că nu a înregistrat nicio anulare.

Aeroportul Manchester a declarat că nu se așteaptă la probleme semnificative, iar Aeroportul Luton a precizat că „nu se anticipează niciun impact”. British Airways și Air India nu ar fi fost afectate grav de această problemă.

Potrivit site-ului „BoardingPass”, specializat în domeniul aviației, peste 60% din zborurile spre și dinspre România sunt realizate cu avioanele despre care Airbus a anunțat că vor avea nevoie de actualizarea de software, așa că și la noi mai multe zboruri operate de companiile afectate au fost anulate vineri.

Companiile aeriene care au început să opereze în mod normal

Sâmbătă, Easyjet a anunțat că a finalizat actualizarea pentru un „număr semnificativ” dintre avioanele sale și intenționează să opereze normal.

Wizz Air operează, de asemenea, normal, după ce a implementat actualizările în noapte de vineri.

În Australia, compania low-cost Jetstar a anulat 90 de zboruri. Majoritatea avioanelor sale au fost deja actualizate, dar se așteaptă unele perturbări pe parcursul weekendului.

Air New Zealand a suspendat temporar avioanele A320, dar toate zborurile au fost reluate după finalizarea actualizării.

Problemele de software, depistate după ce un avion care zbura între SUA și Mexic a pierdut brusc altitudine

Reamintim că Airbus a descoperit problema după ce un avion JetBlue Airways, care zbura între SUA și Mexic, a pierdut brusc altitudine și a aterizat de urgență în octombrie. Cel puțin 15 persoane au fost rănite. Compania a identificat o problemă cu software-ul de calcul al altitudinii avionului și a descoperit că, la altitudini mari, datele puteau fi corupte de radiațiile intense emise periodic de Soare.

Pe lângă modelul A320, cel mai vândut al companiei, și modelele A318, A319 și A321 au fost afectate. Avioanele mai vechi care necesită înlocuirea computerelor rămân blocate. Durata înlocuirii va depinde de disponibilitatea noilor computere, notează sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

airbus
actualizare software
zboruri anulate
Situația zborurilor după alerta Airbus: Ce avioane mai sunt afectate și unde există întârzieri
 
