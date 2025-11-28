Airbus impune actualizări urgente pentru mii de avioane, după un incident. Wizz Air: Unele zboruri din acest weekend pot fi afectate

Airbus anunţă modificarea imediată a softului la un numărul important de avioane.
Wizz Air a transmis că și unele dintre aeronavele sale se numără printre aeronavele Airbus care necesită o actualizare de software.
„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activitățile de mentenanță necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate.
În consecință, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate. Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicația mobilă Wizz Air vor fi anunțați cu privire la orice modificare de program.
Siguranța clienților, a echipajului și a aeronavelor este întotdeauna prioritatea noastră absolută. Ne cerem scuze pentru orice neplăceri cauzate de aceste circumstanțe, aflate în afara controlului nostru direct”, transmit reprezentanții companiei aeriene.
Airbus a anunțat vineri că a ordonat o intervenție rapidă asupra software-ului utilizat la un număr mare de aeronave din familia A320, modelul său cel mai popular, transmite Agerpres.
Decizia vine în urma unui incident recent, în care s-a constatat că expunerea la radiații solare de intensitate ridicată poate altera informații esențiale pentru sistemele de comandă ale avionului.
Potrivit unor surse din industrie citate de Reuters, actualizarea ar putea viza aproximativ 6.000 de aeronave – adică peste jumătate din flota globală de A320.
Într-un comunicat oficial, compania a precizat că implementează aceste schimbări „fără întârziere” și admite că măsura ar putea genera dificultăți operaționale pentru companiile aeriene și pentru pasageri.
