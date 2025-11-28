Airbus impune actualizări urgente pentru mii de avioane, după un incident. Wizz Air: Unele zboruri din acest weekend pot fi afectate

UPDATE: Și unele avioane Wizz Air sunt vizate. Zborurile ar putea fi afectate

Wizz Air a transmis că și unele dintre aeronavele sale se numără printre aeronavele Airbus care necesită o actualizare de software.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activitățile de mentenanță necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate.

În consecință, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate. Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicația mobilă Wizz Air vor fi anunțați cu privire la orice modificare de program.

Siguranța clienților, a echipajului și a aeronavelor este întotdeauna prioritatea noastră absolută. Ne cerem scuze pentru orice neplăceri cauzate de aceste circumstanțe, aflate în afara controlului nostru direct”, transmit reprezentanții companiei aeriene.

Știrea inițială:

Airbus a anunțat vineri că a ordonat o intervenție rapidă asupra software-ului utilizat la un număr mare de aeronave din familia A320, modelul său cel mai popular, transmite Agerpres.

Decizia vine în urma unui incident recent, în care s-a constatat că expunerea la radiații solare de intensitate ridicată poate altera informații esențiale pentru sistemele de comandă ale avionului.

Peste 6 mii de avioane ar fi afectate

Potrivit unor surse din industrie citate de Reuters, actualizarea ar putea viza aproximativ 6.000 de aeronave – adică peste jumătate din flota globală de A320.

Într-un comunicat oficial, compania a precizat că implementează aceste schimbări „fără întârziere” și admite că măsura ar putea genera dificultăți operaționale pentru companiile aeriene și pentru pasageri.