Stiri

Doi români au alergat pe pistă pentru a prinde zborul Wizz Air din Köln spre București. „Cât de prost trebuie să fii?" - VIDEO
Data publicării: 19:32 24 Noi 2025

Doi români au alergat pe pistă pentru a prinde zborul Wizz Air din Köln spre București. „Cât de prost trebuie să fii?” - VIDEO
Autor: Doinița Manic

avion Wizz Air incident Koln Avion al Wizz Air, compania care opera zborul din Köln spre București. Doi români au pătruns pe pistă Foto: Pixabay
 

Gestul celor doi români care au alergat pe pistă pentru a prinde zborul Wizz Air din Köln spre București a generat un val de reacții în online.

Doi români, unul de 28 de ani și altul de 47, au ajuns "vedete" pe Internet după ce au provocat un incindent grav de securitate pe aeroportul Köln. Aceștia au fost filmați în timp ce alergau pe pistă încercând să ajungă la zborul Wizz Air spre București, pe care îl pierduseră.

Deși porțile erau deja închise, iar motoarele aeronavei erau pornite, cei doi au reușit să pătrundă ilegal pe pistă. Ei ar fi spart sticla unui buton de urgență și ar fi apăsat pe el pentru a deschide ușa spre pistă. Ajunși pe pistă, cei doi au început să fluture din mâini, încercând să-l convingă pe pilot să îi ia la bord.

VEZI ȘI: Singurul aeroport din lume unde poți ateriza simultan în trei țări. Se află în Europa

„Putem confirma că vineri seara doi pasageri, după ce trecuseră de controlul de securitate, au obținut acces neautorizat pe platforma aeroportului printr-o ieșire de urgență. Cei doi au fost opriți de angajații aeroportului și predați Poliției Federale. Aeroportul Köln/Bonn a demarat proceduri legale. Securitatea aeriană nu a fost în niciun moment compromisă, iar traficul aerian nu a fost afectat”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului pentru BILD.

VEZI ȘI: Scandal monstru la bordul unui avion Wizz Air, pe Aeroportul Otopeni. Intervenţie de urgenţă a poliţiştilor - Video

În urma acestui gest necugetat, aceștia s-au ales cu dosar penal.

„Împotriva bărbaților a fost întocmit un dosar penal pentru intrare ilegală, iar încălcarea Legii Securității Aeriene este încă verificată”, a declarat Oliver Hünewinckell, purtător de cuvânt al Poliției Federale.

„Cât de prost trebuie să fii”?

Gestul românilor a fost aspru criticat de către internauți în mediul online, dar și de presa germană.

"Sâmbătă, un video al incidentului a fost postat pe Facebook. Șoferii de autobuz poate sunt obișnuiți ca pasagerii să fugă după ei – dar piloții?", a scris Blick.

„Cât de prost trebuie să fii ca să faci așa ceva și chiar să crezi că funcționează? Nu te urci la bord așa, ci ajungi arestat sau, și mai rău, aspirat într-un motor”, ar fi comentat pagina unei comunități de însoțitori de zbor, căreia i-a fost trimis videoclipul, potrivit sursei citate.

Cât de periculos este să ieși pe pista aeroportului astfel

Gestul celor doi români este unul foarte periculos. O arată și ghidul de siguranță și legislație în domeniul muncii în aeroporturi al Comisiei Europene care subliniază faptul că "cele mai grave pericole asociate cu desfășurarea de activități în aeroporturi sunt întâlnite pe pistă, pe care nu trebuie să lucrați sau să o traversați decât dacă este absolut necesar".

"Nu pierdeți din vedere faptul că aeronavele nu pot opri la fel de ușor sau de repede ca autovehiculele, chiar dacă doar rulează pe pistă sau sunt remorcate la viteze reduse. De asemenea, este posibil ca pilotul să aibă o vizibilitate redusă asupra pistei", mai arată ghidul.

Totodată, pe lângă alte pericole care pot fi întâmpinate pe pista unui aeroport precum ar fi alte vehicule aflate în mișcare, ghidul CE atrage atenția și asupra faptului că motoarele de aeronave sunt foarte periculoase. Trebuie să păstrați o distanță corespunzătoare față de acestea, în special în timpul funcționării sau dacă este posibil să înceapă să funcționeze.

Toate motoarele de aeronave creează curenți de aspirație care vă pot atrage în interior. Acest pericol există atât în fața, cât și în partea laterală a motorului, fiind cunoscut sub numele de „zonă de ingestie” și putând fi mortal.

De asemenea, motoarele creează curenți de elice sau gaze de eșapament (motoarele cu reacție). Acestea emit multă căldură și forță pe distanțe considerabile. Această forță poate muta alte echipamente sau poate sparge geamurile vehiculelor. Este posibil să nu vedeți deloc elicele care se rotesc, se mai atrage atenția în acest ghid. Mai mult decât atât, expunerea prelungită la zgomotul produs de aeronave vă poate afecta în mod grav auzul.

aeroportul Köln
wizz air
zbor Koln-Bucuresti
pista aeroport
