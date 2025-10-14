€ 5.0903
Data actualizării: 10:28 14 Oct 2025 | Data publicării: 10:28 14 Oct 2025

Wizz Air România aduce rute către noi destinații europene și are o veste importantă pentru pasageri
Autor: Alexandra Curtache

wizz-air-zboruri_74991300 Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
 

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, a anunțat luni noi rute pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara.

Operatorul low-cost Wizz Air introduce cinci rute noi spre Italia, Germania, Cipru și Elveția și alocă o a treia aeronavă bazei locale, consolidându-și prezența în vestul țării.

Cinci rute noi și prețuri de la 79 RON

Începând cu 13 și 14 octombrie 2025, pasagerii vor putea zbura din Timișoara către Nürnberg, Frankfurt Hahn, Napoli, Larnaca și Basel, cu tarife pornind de la doar 79 RON. Noile destinații oferă mai multe opțiuni de călătorie pentru românii din regiune, atât în scop turistic, cât și profesional.

Programul zborurilor anunțat de companie:

Timișoara – Napoli: marți, joi, sâmbătă (din 14 octombrie), iar din 15 decembrie marți, joi și duminică; tarife de la 79 RON;

Timișoara – Larnaca: luni, miercuri, vineri (din 13 octombrie); tarife de la 99 RON;

Timișoara – Nürnberg: luni, miercuri, vineri (din 13 octombrie); tarife de la 99 RON;

Timișoara – Basel: marți, joi, sâmbătă, duminică (din 14 octombrie), apoi din 15 decembrie marți și sâmbătă; tarife de la 99 RON;

Timișoara – Frankfurt Hahn: marți, joi, sâmbătă (din 14 octombrie), apoi din 15 decembrie luni, miercuri și vineri; tarife de la 99 RON.

Biletele pot fi rezervate deja pe site-ul oficial Wizz Air sau prin aplicația mobilă a companiei, se arată în comunicatul transmis presei.

O nouă aeronavă la baza din Timișoara

Prin alocarea celei de-a treia aeronave, baza Wizz Air de la Timișoara ajunge la 20 de rute operate către nouă țări, iar frecvența zborurilor va crește pe trei destinații existente: Bari, Baden-Baden și Dortmund.

Reprezentanții companiei susțin că această extindere reprezintă un pas strategic în dezvoltarea operațiunilor din România și o investiție pe termen lung în regiunea Banatului.

Declarația oficială: „România are un rol esențial pentru Wizz Air”

În cadrul conferinței de presă organizate la Timișoara, Mauro Peneda, General Manager Wizz Air Malta, a subliniat importanța strategică a pieței românești:

„Wizz Air deține cu mândrie o cotă de piață de 52% în România, subliniind rolul esențial al țării în rețeaua noastră. Astăzi facem un nou pas important la Timișoara, prin lansarea a cinci rute noi. Pentru a susține această extindere, o a treia aeronavă este acum staționată la bază, consolidându-ne astfel angajamentul față de regiune și față de strategia noastră ‘Customer First Compass’. Continuăm să oferim pasagerilor zboruri convenabile și prețuri inteligente, lucru pe care l-am demonstrat deja celor nouă milioane de pasageri transportați către și dinspre Timișoara. Hai să zburăm împreună spre noi destinații, let’s WIZZ!”.

Timișoara devine un hub regional important

Extinderea rețelei Wizz Air consolidează poziția Timișoarei ca principal nod aerian din vestul României, oferind legături directe spre destinații populare din Europa Centrală și de Sud.

Autoritățile locale consideră că această dezvoltare va avea un impact economic semnificativ, prin creșterea numărului de turiști și a conexiunilor comerciale internaționale.

Wizz Air, companie fondată în 2003, operează în prezent peste 200 de aeronave Airbus A320 și A321, deservind o rețea de peste 1.000 de rute în Europa și Orientul Mijlociu. România rămâne una dintre cele mai importante piețe pentru operator, cu baze în București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Sibiu și Timișoara.

