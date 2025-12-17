De ce sunt grave la aeroporturi fix de sărbători, în preajma Crăciunului

Sute de zboruri au întârzieri sau sunt anulate după ce personalul de la sol, fără de care avioanele nu pot decola, a intrat în grevă. Momentul nu este ales la întâmplare. Sindicaliștii știu că forța lor de negociere este maximă acum, de sărbători.

Motivele revoltei sunt vechi. Vorbim despre lipsa de personal, condițiile de muncă inumane și salariile considerate „de mizerie” raportat la efortul depus.

Surse din rândul angajaților explică realitatea din spatele ghișeelor și a benzilor de bagaje. Vorbim despre un efort fizic de neimaginat. Un singur încărcător de bagaje ajunge să manipuleze, în această perioadă, peste o tonă de bagaje pe zi.

„Nici halterofilii nu ridică atât zilnic, dar noi trebuie să o facem contracronometru”, spun aceștia.

Deși teoretic munca lor nu necesită studii superioare, în realitate, un operator de check-in sau un agent de sol trebuie să stăpânească limba engleză, să opereze sisteme informatice complexe și să lucreze în ture epuizante.

„Să vină AI-ul să care bagajele!”

Într-o eră în care vorbim doar despre inteligența artificială, grevele din aeroporturi arată limitele AI.

„Omul aflat în grevă le transmite șefilor un mesaj: Dacă tot vreți să ne înlocuiți, să vină AI-ul acum să care geamantanele de 30 de kilograme în locul nostru!”, ne-a spus o sursă din aviație. Este un moment de blocaj care arată că, fără oameni, infrastructura critică de transport rămâne paralizată.

De ce acum, de sărbători? „Mecanismul furnicilor” lovește unde doare mai tare

Alegerea Crăciunului este o mișcare de tip „totul sau nimic”. O grevă după sărbători ar fi trecut neobservată, dar acum când mii de familii vor să ajungă acasă, impactul e mare.

Cine are chef să stea la muncă de sărbători pe un salariu minim, în timp ce presiunea crește la fiecare zbor? Răspunsul angajaților este evident... greva! Până la o înțelegere cu managementul, călătorii sunt sfătuiți să se înarmeze cu răbdare și să verifice constant zborurile.

VEZI ȘI: Mersul Trenurilor CFR 2025-2026: Modernizare, trasee internaționale extinse și servicii premium pentru pasageri