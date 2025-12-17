€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri De ce sunt grave la aeroporturi fix de sărbători, în preajma Crăciunului
Data actualizării: 19:41 17 Dec 2025 | Data publicării: 19:40 17 Dec 2025

EXCLUSIV De ce sunt grave la aeroporturi fix de sărbători, în preajma Crăciunului
Autor: Ioana Dinu

avion pexels-kelly-3119978 avion / pexels-kelly
 

Balamuc în aeroporturi cu doar câteva zile înainte de sărbători!

Sute de zboruri au întârzieri sau sunt anulate după ce personalul de la sol, fără de care avioanele nu pot decola, a intrat în grevă. Momentul nu este ales la întâmplare. Sindicaliștii știu că forța lor de negociere este maximă acum, de sărbători.

Motivele revoltei sunt vechi. Vorbim despre lipsa de personal, condițiile de muncă inumane și salariile considerate „de mizerie” raportat la efortul depus. 

Surse din rândul angajaților explică realitatea din spatele ghișeelor și a benzilor de bagaje. Vorbim despre un efort fizic de neimaginat. Un singur încărcător de bagaje ajunge să manipuleze, în această perioadă, peste o tonă de bagaje pe zi.

„Nici halterofilii nu ridică atât zilnic, dar noi trebuie să o facem contracronometru”, spun aceștia.

Deși teoretic munca lor nu necesită studii superioare, în realitate, un operator de check-in sau un agent de sol trebuie să stăpânească limba engleză, să opereze sisteme informatice complexe și să lucreze în ture epuizante.

„Să vină AI-ul să care bagajele!”

Într-o eră în care vorbim doar despre inteligența artificială, grevele din aeroporturi arată limitele AI.

„Omul aflat în grevă le transmite șefilor un mesaj: Dacă tot vreți să ne înlocuiți, să vină AI-ul acum să care geamantanele de 30 de kilograme în locul nostru!”, ne-a spus o sursă din aviație. Este un moment de blocaj care arată că, fără oameni, infrastructura critică de transport rămâne paralizată.

De ce acum, de sărbători? „Mecanismul furnicilor” lovește unde doare mai tare

Alegerea Crăciunului este o mișcare de tip „totul sau nimic”. O grevă după sărbători ar fi trecut neobservată, dar acum când mii de familii vor să ajungă acasă, impactul e mare.

Cine are chef să stea la muncă de sărbători pe un salariu minim, în timp ce presiunea crește la fiecare zbor? Răspunsul angajaților este evident... greva! Până la o înțelegere cu managementul, călătorii sunt sfătuiți să se înarmeze cu răbdare și să verifice constant zborurile.

VEZI ȘI: Mersul Trenurilor CFR 2025-2026: Modernizare, trasee internaționale extinse și servicii premium pentru pasageri 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aeroport
avion
craciun
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
De ce sunt grave la aeroporturi fix de sărbători, în preajma Crăciunului
Publicat acum 38 minute
Ce a pățit Bianca Drăgușanu în parcare la Promenada: „Bă nebunule!”
Publicat acum 46 minute
Lovitură pentru judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu. Cum și-a motivat gestul avocatul Alexandru Turiga
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Ricky Martin, 53 de ani și un corp de invidiat! Ce mănâncă zilnic
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close