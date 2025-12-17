Ricky Martin, 53 de ani și un corp de invidiat! Ce mănâncă zilnic

Artistul a învățat de-a lungul timpului să gestioneze și latura spirituală. În timpul unei călătorii în India a descoperit meditația, iar de atunci practică mereu pentru că îl ajută să se mențină în formă fizic și psihic.

Rutina lui zilnică nu este una ușoară, dar artistul se mândrește cu ea.

Se trezește în jurul orei 05:30 - 06:00 și bea un shot de lămâie, miere și usturoi, această băutură este foarte bună pentru sistemul imunitar, spune el. Tot dimineața își pune cuburi de gheață pe față pentru stimularea microcirculației, iar așa își menține aspectul tânăr.

Ricky Martin este și un consumator de matcha, iar dieta sa este strict vegetariană.

Urmează de ani buni această dietă vegetariană pentru că a avut probleme cu colesterolul, dar Diego Guillen (bucătarul vedetelor) spune că Ricky Martin iubește fructele și nu-și refuză micile plăceri: ciocolată, pâine, arahide și migdale.

Originile sale latine îi trezesc uneori dorul de specialități culinare din Puerto Rico și îl mai ispitesc cu mâncăruri picante și grase. Totuși, artistul a reușit să găsească un echilibru datorită sportului pe care îl practică zilnic. Pe lângă exercițiile pentru abdomen, umeri, picioare, se și distrează făcând zumba pe ritmurile muzicii afro-caraibiene.