€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Ricky Martin, 53 de ani și un corp de invidiat! Ce mănâncă zilnic
Data actualizării: 18:41 17 Dec 2025 | Data publicării: 18:26 17 Dec 2025

Ricky Martin, 53 de ani și un corp de invidiat! Ce mănâncă zilnic
Autor: Dana Mihai

ricky-martin_19112200 Angel Marchini / SOPA Images via Reuters Connect
 

Ricky Martin și-a construit imaginea de sex simbol datorită unui plan de viață foarte sănătos.

Artistul a învățat de-a lungul timpului să gestioneze și latura spirituală. În timpul unei călătorii în India a descoperit meditația, iar de atunci practică mereu pentru că îl ajută să se mențină în formă fizic și psihic.

Rutina lui zilnică nu este una ușoară, dar artistul se mândrește cu ea.

Se trezește în jurul orei 05:30 - 06:00 și bea un shot de lămâie, miere și usturoi, această băutură este foarte bună pentru sistemul imunitar, spune el. Tot dimineața își pune cuburi de gheață pe față pentru stimularea microcirculației, iar așa își menține aspectul tânăr.

Ricky Martin este și un consumator de matcha, iar dieta sa este strict vegetariană.

Urmează de ani buni această dietă vegetariană pentru că a avut probleme cu colesterolul, dar Diego Guillen (bucătarul vedetelor) spune că Ricky Martin iubește fructele și nu-și refuză micile plăceri: ciocolată, pâine, arahide și migdale.

Originile sale latine îi trezesc uneori dorul de specialități culinare din Puerto Rico și îl mai ispitesc cu mâncăruri picante și grase. Totuși, artistul a reușit să găsească un echilibru datorită sportului pe care îl practică zilnic. Pe lângă exercițiile pentru abdomen, umeri, picioare, se și distrează făcând zumba pe ritmurile muzicii afro-caraibiene.

@raluca_p Voi ce vârstă i-ați fi dat?? ???? #concertrickymartin #rickymartin #rickymartinconcert #richimartinbucharest ♬ original sound - Raluca

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

riky martin
ce mananca ricky martin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
De ce sunt grave la aeroporturi fix de sărbători, în preajma Crăciunului
Publicat acum 38 minute
Ce a pățit Bianca Drăgușanu în parcare la Promenada: „Bă nebunule!”
Publicat acum 46 minute
Lovitură pentru judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu. Cum și-a motivat gestul avocatul Alexandru Turiga
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Ricky Martin, 53 de ani și un corp de invidiat! Ce mănâncă zilnic
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close