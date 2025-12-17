Ricky Martin, 53 de ani și un corp de invidiat! Ce mănâncă zilnic

Ricky Martin și-a construit imaginea de sex simbol datorită unui plan de viață foarte sănătos.
Artistul a învățat de-a lungul timpului să gestioneze și latura spirituală. În timpul unei călătorii în India a descoperit meditația, iar de atunci practică mereu pentru că îl ajută să se mențină în formă fizic și psihic.
Se trezește în jurul orei 05:30 - 06:00 și bea un shot de lămâie, miere și usturoi, această băutură este foarte bună pentru sistemul imunitar, spune el. Tot dimineața își pune cuburi de gheață pe față pentru stimularea microcirculației, iar așa își menține aspectul tânăr.
Urmează de ani buni această dietă vegetariană pentru că a avut probleme cu colesterolul, dar Diego Guillen (bucătarul vedetelor) spune că Ricky Martin iubește fructele și nu-și refuză micile plăceri: ciocolată, pâine, arahide și migdale.
Originile sale latine îi trezesc uneori dorul de specialități culinare din Puerto Rico și îl mai ispitesc cu mâncăruri picante și grase. Totuși, artistul a reușit să găsească un echilibru datorită sportului pe care îl practică zilnic. Pe lângă exercițiile pentru abdomen, umeri, picioare, se și distrează făcând zumba pe ritmurile muzicii afro-caraibiene.
de Val Vâlcu