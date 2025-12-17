€ 5.0923
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham
Data actualizării: 18:22 17 Dec 2025 | Data publicării: 18:11 17 Dec 2025

Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham
Autor: Alexandra Curtache

Regele Charles al III-lea, și Nicușor Dan Foto: Facebook
 

Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită la Londra, unde a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.

Întâlnirea a fost marcată public de șeful statului printr-o poză postată pe rețelele de socializare alături de Regele Charles al III-lea și un mesaj.

„Mulțumesc Majestății Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Casa Regală a Marii Britanii a făcut publică o fotografie de la întâlnire. Cei doi s-au mai întâlnit în urmă cu trei ani, la București, într-un context diferit: Charles era pe atunci Prinț de Wales, iar Nicușor Dan ocupa funcția de primar general al Capitalei.

Discuții economice la Londra 

Președintele României s-a întâlnit în Londra cu reprezentanți ai unor mari companii britanice, atât firme deja prezente pe piața românească, cât și investitori interesați de extindere în România. În acest context, Nicușor Dan a discutat despre avantajele strategice ale țării noastre, precum portul Constanța, perspectiva integrării în OCDE și experiența acumulată în industria apărării.

„Sunt toate companii de stat, cu management deficitar, dar au localizarea bună, au autorizațiile, au toate condițiile pentru testare și încă au oameni buni, specialiști, care însă nu sunt valorificați la adevăratul lor potențial”, a declarat președintele României.

Citește și: Chirieac: Nicușor Dan nu e implicat în această tentativă de lovitură de stat

Peste 3.000 de companii britanice activează în România

Discuțiile de la Londra au vizat și sectorul tehnologic, unde șeful statului consideră că există un potențial semnificativ care trebuie susținut prin politici coerente.

„Am discutat foarte mult despre cum să creăm un ecosistem în România care să stimuleze creativitatea și potențialul pe care îl avem în zona de tehnologie”, a mai spus Nicușor Dan.

De asemenea, echipa președintelui a avut întrevederi cu reprezentanți ai Bursei de Valori din Londra. În paralel cu întâlnirile oficiale, românii din Regatul Unit i-au transmis președintelui că mediul antreprenorial are nevoie, în special, de susținere și încurajare.

