Data actualizării: 11:19 17 Dec 2025 | Data publicării: 11:18 17 Dec 2025

Kaufland, program de Crăciun 2025
Autor: Alexandra Firescu

supermarket cos cumparaturi magazin imagine ilustrativa freepik Programul Kaufland de Crăciun/ foto ilustrativ Freepik
 

Kaufland a anunțat programul de Crăciun și Anul Nou, pentru 2025.

Kaufland România a anunțat programul de Crăciun și Revelion pentru toată țara. 

Rețeaua Kaufland va funcționa după următorul program de Crăciun și Revelion:

Program Kaufland 20 - 23 decembrie: 07:00 - 22:00/ 23:00

În perioada 20 - 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului Sibiu Mall, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. 

Program Kaufland 24 și 31 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

Miercuri, 24 și 31 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00.  Magazinul din Sibiu Mall se aliniază la programul centrului comercial.

Joi, 25 decembrie 2025, și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

Program Kaufland 27 - 30 decembrie 2025

În perioada 27 - 30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu ore de închidere cuprinse între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. Magazinul Kaufland Sibiu Mall are un program corelat cu cel centrului comercial. 

Kaufland, program scurt în 26 decembrie și 2 ianuarie

În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, și în a doua zi a Anului Nou, vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea program scurt: deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția magazinului Kaufland Sibiu Mall, care respectă programul centrului comercial. 

