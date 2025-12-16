€ 5.0920
Oscar 2026. Academia de film americană a publicat listele scurte pentru 12 categorii
Data publicării: 22:54 16 Dec 2025

Oscar 2026. Academia de film americană a publicat listele scurte pentru 12 categorii
Autor: Dana Mihai

Oscar - Freepik Premiul Oscar - Freepik
 

Academia de film americană a anunţat marţi listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediţie a premiilor Oscar, inclusiv la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional", informează variety.com.

Membrii din diferite ramuri ale Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite, instituţia care decernează premiile Oscar, au participat la votul preliminar în mai multe categorii, printre care "lungmetraj internaţional", "scurtmetraj de animaţie", "lungmetraj documentar", "scurtmetraj documentar", "scurtmetraj live action", "machiaj şi coafură", "coloană sonoră", "cântec original", "sunet" şi "efecte vizuale".

Anul 2025 marchează totodată debutul listelor scurte pentru realizări deosebite în categoriile "cea mai bună distribuţie" şi "cea mai bună imagine", ambele fiind incluse pentru prima dată în acest proces intermediar de selecţie.

Filmele cu cele mai multe propuneri pe listele scurte

În urma anunţului oficial de marţi, cele mai multe propuneri de nominalizare - câte şapte - le-au primit filmele "Sinners" şi "Wicked: For Good". Pe locul următor, cu şase propuneri de nominalizare, s-a clasat filmul "Frankenstein".

Filmul "Jaful secolului" / "Traffic", regizat de Teodora Ana Mihai şi scris şi produs de Cristian Mungiu, propunerea oficială a României pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional", nu a fost însă reţinut pe această listă scurtă.

La categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional" au fost propuse spre nominalizare următoarele producţii cinematografice: "Belen" (Argentina), "The Secret Agent" (Brazilia), "It Was Just an Accident" (Franţa), "Sound of Falling" (Germania), "Homebound" (India), "The President's Cake" (Irak), "Kokuho" (Japonia), "All That's Left of You" (Iordania), "Sentimental Value" (Norvegia), "Palestine 36" (Palestina), "No Other Choice" (Coreea de Sud), "Sirat" (Spania), "Late Shift" (Elveţia), "Left Handed Girl" (Taiwan), "The Voice of Hind Rajab" (Tunisia).

Procesul de votare la Oscar, care va determina nominalizările finale în toate cele 24 de categorii, va începe pe 12 ianuarie 2026 şi se va încheia pe 16 ianuarie 2026. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 22 ianuarie 2026.

Conan O'Brien va reveni ca prezentator al ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc la Los Angeles pe 2 martie 2026. 

